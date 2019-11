Vettel vindt ook dat F1 meer aandacht aan klimaat moet schenken

Hamilton zwengelde de discussie onlangs aan door op Instagram te posten dat hij zich ernstige zorgen maakt over het welzijn van de aarde en het voortbestaan van de mens. De Mercedes-coureur moedigt iedereen aan om veganist te worden, omdat dit de enige manier zou zijn om de planeet te redden. De berichten van Hamilton leverden gemengde reacties op. Sommigen menen dat de Brit geen recht van spreken heeft, omdat hij actief is in een sport die erg vervuilend is. Anderen vinden het juist goed dat de zesvoudig Formule 1-kampioen zijn bekendheid gebruikt om aandacht te vragen voor de problematiek.

Sommige coureurs twijfelen of de Formule 1 zich moet mengen in het klimaatdebat, maar Vettel zou het ‘stom’ vinden wanneer de koningsklasse van de autosport het onderwerp links laat liggen. “De Formule 1 is een wereldwijde sport en een over de hele wereld opererend platform”, zegt Vettel in een exclusief gesprek met Motorsport.com. “Met alle kennis die we vandaag de dag tot onze beschikking hebben, kun je simpelweg niet negeren wat er gaande is in de wereld. Dat zou gewoon stom zijn.”

“Er zijn heel veel mensen die de Formule 1 volgen en ik denk dat de sport veel meer zou moeten doen dan we momenteel doen als het gaat om de toekomst”, vindt de 32-jarige Duitser. “Als je het heel zwart-wit bekijkt, dan kun je zeggen dat wat we doen slecht is voor het milieu omdat we rondjes rijden in auto’s en daarbij benzine verbranden. Maar de Formule 1 is in de gelegenheid om nieuwe motoren en technologieën te ontwikkelen die kunnen helpen om mobiliteit en transport in de toekomst efficiënter te maken. Op dit moment rijden we ook al met een zeer efficiënte motor, het is alleen de vraag in hoeverre die efficiëntie ooit de openbare weg haalt. Ik denk echter dat de Formule 1 een verantwoordelijkheid heeft om voorop te lopen. We zouden voorop moeten lopen als het gaat om het nadenken over de toekomst van onze planeet, net zoals we voorop willen lopen op het gebied van performance, competitie en entertainment.”

“Om je een paar voorbeelden te geven: waarom stappen we niet morgen al over naar synthetische brandstoffen? Het is mogelijk. Als onze motoren erop kunnen lopen, dan waarom niet? We hebben genoeg slimme engineers rondlopen. Het zal zeker niet eenvoudig zijn, maar het is net zo goed niet makkelijk om nog eens 50 pk meer te vinden." Vettel denkt dat er genoeg partijen zijn die ook wel in dergelijke technologieën willen investeren. "Dus dat hoeft ook geen limiterende factor te zijn”, stelt Vettel, die daarnaast vindt dat de techniek die ontwikkeld wordt in de Formule 1 nog relevanter moet worden gemaakt voor breder gebruik.

Ook op andere vlakken kan de Formule 1 nog veel doen, denkt Vettel. “Er komen veel mensen naar de races. Het gaat om grote evenementen die veel afval genereren. Zo wordt het meeste drinken geserveerd in plastic bekers en plastic flessen. Daar moeten we vanaf. En we moeten over naar een plasticloze paddock. Zo zijn er genoeg dingen die we kunnen doen. En we zouden de eersten moeten zijn die dit soort dingen doen, niet de laatsten.”

Met medewerking van Roberto Chinchero