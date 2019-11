Ferrari: Beste teams zullen ook in 2021 domineren

Vanaf 2021 komen er nieuwe regels in voege die de ongelijkheid tussen de teams moeten aanpakken en spectaculairdere wedstrijden moeten mogelijk maken. Er komt een gelijkere verdeling van het prijzengeld en een budgetplafond van 175 miljoen dollar om de kloof tussen de topteams en de kleinere renstallen te verkleinen, maar volgens Ferrari-teambaas Mattia Binotto zorgen die regels in 2021 niet voor volledig nieuwe krachtsverhoudingen.

"Ik denk dat de topteams initieel een voordeel hebben gezien de middelen die we hebben om een nieuwe auto te ontwikkelen", stelde Binotto. "Later zullen de kleinere teams hopelijk een sprong kunnen maken, maar het omslaan van de regels is best een uitdaging. Het is vandaag heel moeilijk te begrijpen hoe dat zal uitdraaien. Ik denk dat de topteams ook topteams zullen blijven. Wij hebben nog steeds de beste teams, de knowhow en de budgetten. Ik ben er dus vrij zeker van dat er niet veel zal veranderen."

Red Bull-chef Christian Horner is het eens met Binotto. Het is net wanneer de reglementen voor lange tijd onaangetast blijven dat teams dichter naar elkaar toegroeien. "Het vraagt altijd tijd vooraleer de verschillen weer krimpen", vulde Horner aan. "Dat beginnen we nu pas te zien met de huidige wagens en krachtbronnen. En dat is na een periode van vier tot vijf jaar. Er is dus een argument om te zeggen dat de teams met meer middelen baat zullen hebben van de nieuwe reglementen bij het ingaan van 2021. Wanneer er een grote reglementswijziging is zijn er onvermijdelijk teams die het bij het rechte eind hebben en zij die de plank misslaan."

Renault komt niet aan plafond

In de budget cap van 175 miljoen zijn de salarissen van de rijders en de marketingbudgetten niet inbegrepen. Wie de rekening maakt, ondervindt dat enkel de grootste teams Mercedes, Ferrari en Red Bull in hun uitgaven zullen moeten snoeien. Renault gaf toe dat het nog meer zal moeten uitgeven om tot aan het plafond te komen. Renault-teambaas Cyril Abiteboul stelt dat het budgetplafond voor 2021 het verschil in uitgaven tussen de drie reuzen en de rest "slechts met vijftig procent zal dalen", zo vertelde hij in Austin. "Ik heb daar geen cijfers over, maar dat is mijn buikgevoel. Het was belangrijk om een akkoord te vinden over de budget cap en over beperkingen in de ontwikkeling en standaardonderdelen, maar niet alles is bereikt. Ik geloof dat we in 2022 en 2023 een nieuwe stap zullen zetten met het budgetplafond. We moeten aanvaarden dat veranderingen in de F1 tijd in beslag nemen."