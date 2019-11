Vettel wilde waarheid niet onder ogen zien aan begin van seizoen

Ferrari maakte een ijzersterke indruk tijdens de wintertests in Barcelona, maar moest vervolgens toezien hoe Mercedes in de eerste vijf races van het seizoen eerste en tweede werd. Vettel erkent dat het een fikse teleurstelling voor hem was om in Australië in de kwalificatie zeven tienden van de pole te zitten en in de race bijna een minuut achter de winnaar te finishen. “We hadden een fantastische eerste dag [in Barcelona]”, blikt Vettel tijdens een exclusief interview met Motorsport.com terug op het begin van het jaar. “De auto was echt heel goed en ook in vergelijking met de anderen hadden we een ongelofelijke eerste week. Het was echter vooral de buitenwereld die hoog over ons opgaf. We bleven er zelf vrij kalm onder. Ik denk dat de tweede week al een iets realistischer beeld gaf, toen onze snelheid werd geëvenaard. De concurrentie heeft gedurende die twee testweken goede stappen gemaakt met de auto, en dan met name Mercedes en Red Bull. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het wel een verrassing was dat we in Australië een achterstand hadden.”

Vervolgens duurde het een paar wedstrijden voordat Ferrari een goed idee had van waar de renstal uit Maranello nou echt stond. Vettel: “De eerste paar races was het beeld nog niet zo heel duidelijk. In Bahrein waren we wel vrij sterk, maar in China waren we opnieuw behoorlijk zwak. Onze vorm ging dus een beetje op en neer. Maar na een aantal races werd steeds duidelijker hoe de vork in de steel zat.” Bij de start van het Europese deel van het seizoen was er geen ontkennen meer aan. Ferrari kwam zwaar tekort. “Helemaal toen we weer terug waren in Barcelona, was goed te zien dat we gewoon niet snel genoeg waren”, aldus Vettel, die de moed erin probeerde te houden. “Je geeft op zo’n moment niet op, maar realiseert je wel dat je niet staat waar je zou willen staan. Vervolgens ben je vooral met jezelf aan het vechten, doordat de anderen te ver bij je vandaan zijn. Mercedes werd sterker en sterker, terwijl wij nog op zoek waren naar consistentie. En nadat we die eenmaal hadden gevonden, bleek dat we achterop lagen. Terug in Europa merkten we vervolgens dat we alles ook niet zo heel makkelijk konden oplossen.” Voor Vettel was toen wel duidelijk dat er dit jaar geen wereldtitel voor hem in zat. “Het was daarna vrij duidelijk dat het een erg lastige opgave zou worden”, beaamt de viervoudig wereldkampioen.

“In zekere zin ben je al vrij snel realistisch over je eigen kansen, omdat je ziet wat er gaande is. Maar dat probeer je in het begin nog van je af te zetten, omdat je wil laten zien dat het tegenovergestelde het geval is”, zegt Vettel. “Maar als je daar telkens maar niet in slaagt, dan is het net alsof je de waarheid wel ziet, maar je best doet om het te negeren, als je begrijpt wat ik bedoel. Het voelt natuurlijk niet fijn, maar op een gegeven moment kun je niet anders en moet je het onder ogen zien.” Volgens Vettel is het overigens niet verkeerd om de waarheid eerst niet te willen zien. “Het feit dat je het vier of vijf races van je af probeert te zetten voordat je zegt: ‘Oké, het is zoals het is’. Dat helpt je ergens ook wel. Als je gelijk zoiets hebt van: ‘Goed, zo staan de zaken er nou eenmaal voor’. Dan komt dat vrij hard aan. Maar als je steeds maar blijft proberen om het tegendeel te bewijzen en dat besef op een later moment pas komt, dan is het iets minder wreed. Al is het natuurlijk nog steeds niet leuk.”

Kwestie van vertrouwen

Vettel denkt dat de problemen met de auto ertoe hebben bijgedragen dat zijn nieuwe teamgenoot Charles Leclerc gelijk dicht bij hem in de buurt kon zitten. “De eerste dag in de auto was erg goed. Vervolgens raakten we dat gevoel kwijt en hadden we heel lang nodig voordat we het weer terug hadden. Dat heeft me niet geholpen om het maximale eruit te halen. Op basis van voorgaande jaren wist ik waar we tekort kwamen en het was ook wel vrij duidelijk wat er miste, maar het was alleen niet zo duidelijk hoe we het konden oplossen. En toen we wel wisten hoe we het konden oplossen, duurde het even voordat we het voor elkaar hadden. Het is niet een kwestie van even op een knop drukken”, aldus Vettel. Na de zomerstop maakte Ferrari een grote sprong voorwaarts. Volgens de Duitser gaat het met name vanaf de Grand Prix van Singapore beter: “Het is een kwestie van vertrouwen, vertrouwen in de auto dat je kunt voorspellen waar die naartoe gaat en wat er gaat gebeuren. Als dat vertrouwen er is kun je anticiperen en voorspellen wat er gaat gebeuren. Vervolgens kun je beginnen om het maximale uit jezelf en de auto te halen.”

Met medewerking van Scott Mitchell en Roberto Chinchero