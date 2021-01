Williams verlengt contract met testrijder Nissany voor 2021

Begin 2020 werd Nissany door Williams aangetrokken als testrijder. In die functie werkte hij een uitgebreid programma af in de simulator van de renstal en bovendien mocht hij tijdens vier gelegenheden instappen in de FW43: tijdens vrije trainingen voor de Grands Prix van Spanje, Italië en Bahrein en tijdens de afsluitende young driver test in Abu Dhabi. Die werkzaamheden combineerde de 26-jarige Nissany met een campagne in de Formule 2. Met vijf punten eindigde hij op de negentiende plek in het kampioenschap.

Williams was zeer tevreden met de werkzaamheden van Nissany en heeft hem daarom beloond met een nieuwe verbintenis. Hij fungeert daardoor in 2021 wederom als testrijder, waarbij hij meer werkzaamheden in de simulator gaat verrichten en bovendien weer drie keer een vrije training mag afwerken. Als kers op de taart krijgt Nissany ook een volledige dag achter het stuur van de nieuwe Williams-bolide tijdens de wintertest in Barcelona. “Ik voel me vereerd dat ik onderdeel blijf van Williams”, zei de Israëlische coureur. “Sinds we begonnen hebben we op veel vlakken enorme progressie geboekt - en bovenop de geweldige vrije trainingen deden we achter de schermen veel productief werk. Ik heb mijn skills en kwaliteiten als coureur verbeterd en ik kijk ernaar uit om dat in 2021 voort te zetten.”

Teambaas Simon Roberts stelt dat Nissany waardevolle feedback heeft gegeven die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de FW43 en hij kijkt ernaar uit om de samenwerking voort te zetten. “Ik ben blij dat Roy in 2021 aanblijft als testcoureur, waarbij we voort willen borduren op het goede werk van vorig jaar. Als team zijn we zeer tevreden met de bijdragen die Roy zowel op de baan als in de simulator leverde. Dat heeft allemaal bijgedragen aan de winst in rondetijd die we hebben geboekt met de FW43. We hebben ook genoten van de groei die Roy doormaakte als coureur en we twijfelen er niet aan dat hij dit jaar op dezelfde voet verdergaat.”