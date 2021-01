Szafnauer: “Transitie Racing Point naar Aston Martin enorme klus”

Sinds 1 januari is de naam Racing Point verleden tijd en heet de in Silverstone gevestigde renstal Aston Martin. Eigenaar Lawrence Stroll hoopt weer leven te krijgen in de autofabrikant en ziet de F1 als een belangrijke marketingtool om dat te bewerkstelligen. Bovenal heeft de Canadese zakenman het volste vertrouwen in het F1-team, waarmee hij op termijn de top hoopt te bestormen. Szafnauer, de teambaas en CEO van de renstal van Aston Martin, verwacht daarbij dat het team ‘alle ingrediënten’ in huis heeft om in de aankomende seizoenen uit te groeien tot een vaste waarde in de top van de F1.

“We hebben een verdiende reputatie vergaard dat onze prestaties onze financiële mogelijkheden overtreffen, dus we vertrouwen erop dat we de naam Aston Martin vanaf het begin eer aan kunnen doen”, vertelde Szafnauer aan F1.com. “Het vertegenwoordigen van zo’n iconisch merk klinkt misschien beangstigend, maar we doen al dertig jaar mee in de F1 en hebben intussen races gewonnen en podiumplaatsen gepakt - vaak tegen de verwachting in. Met een nieuwe naam, toegewijde aandeelhouders, verse investeringen en een ervaren team geloven wij dat we alle ingrediënten in huis hebben om mee te doen om meer podia en hopelijk ook overwinningen.”

Op papier lijkt de overgang van Racing Point naar Aston Martin een simpele naamsverandering te zijn, maar volgens Szafnauer is niets minder waar. De renstal wordt een fabrieksteam dat weliswaar niet haar eigen motoren ontwikkelt, maar dat maakt niet dat er minder druk op staat. Het doel van Stroll is duidelijk, want uiteindelijk moet Aston Martin gaan wedijveren om de overwinningen en titels met gevestigde fabrieksformaties als Mercedes en Ferrari. Dat zorgt ervoor dat de druk erop staat bij de omvorming van de renstal, aldus Szafnauer.

“Het is een enorme taak. Je vergeet snel dat we tijdens een wereldwijd zeer uitdagende tijd de fundering hebben neergelegd voor een gloednieuw tijdperk, wat we moesten balanceren met ons meest succesvolle F1-seizoen tot nu toe - met een overwinning en meerdere podiumplaatsen op weg naar P4 in het kampioenschap voor constructeurs”, zei hij. “Waar onze uitdaging ooit was om het meest efficiënte team op de grid te worden, is er nu een spannende kans om ons als topteam te vestigen waarbij we die efficiëntie behouden. Daarmee willen we een nieuw hoofdstuk toevoegen aan de nalatenschap van Aston Martin.”