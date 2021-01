Beweging in onderhandelingen tussen Mercedes en Hamilton?

De sociale media-afdeling van het team uit Brackley heeft een foto van een pen getweet met daaronder de tekst “Racewagens ontwerpen. Aantekeningen maken. Dingen ondertekenen” en als bijschrift: “Je weet nooit wanneer je één van deze nodig hebt.”

Ook Hamilton doet een duit in het zakje. Op Instagram plaatste hij voor het eerst in een week een lange post, waarin hij onder andere stelt dat er "dingen in beweging zijn.”

Hamilton zit momenteel in de Amerikaanse staat Colorado, waar hij zich bezig houdt met een hoogtestage. Wandelend op een paar toerski’s legt hij zijn dagritme uit. “Dag wereld. Ik ben hier al een tijdje niet meer geweest. Ik ben elke dag in de bergen aan het trainen om mijn lichaam en geest op orde te krijgen. Ik wandel elke ochtend naar de top van de berg, drie van die wandelingen. Als ik eenmaal op de top ben ga ik op een hoogte van 3400 meter toerskiën, dat is slopend.”

“Ik houd van het trainen op hoogte, er is veel minder zuurstof, dus hier trainen is veel moeilijker dan op zeeniveau. Je voelt het alleen al als je op 2000 meter hoogte de trap oploopt. Normaal gesproken is het een makkie als ik hier klaar ben en weer terugkeer naar zeeniveau. Ik probeer de juiste balans te vinden tussen cardio en krachtopbouw.”

Vervolgens gaat Hamilton in op de onderhandelingen met Mercedes. “Buiten dat, er is op de achtergrond veel gaande. Het schuift allemaal in elkaar en ik wilde jullie alleen maar even laten weten dat het goed gaat. Ik ben gezond en mentaal sterk, ik blijf in mijn bubbel.”

"Ik hoop dat iedereen met alles wat er aan de hand is, zo positief mogelijk blijft. Houd je hoofd omhoog, ik kan niet wachten om jullie binnenkort allemaal weer te zien. Ik zend jullie liefde en licht."

Al sinds mei vorig jaar wordt er druk gespeculeerd over de verlenging van het contract van Hamilton. Die zouden in een impasse zijn geraakt door de hoge salariseisen van de wereldkampioen. Daar tegenover zou Mercedes een nieuwe langjarige verbintenis niet zien zitten.