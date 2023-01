Oud Formule 1-coureur Romain Grosjean denkt dat Red Bull Racing ook in 2023 de sterkste papieren heeft voor de wereldtitel in de Formule 1. Grosjean maakte zelf in 2009 zijn debuut in de koningsklasse van de autosport als vervanger van Nelson Piquet jr. bij Renault, en reed na twee jaar langs de zijkant tussen 2012 en 2020 negen seizoenen bij Lotus en Haas. De afgelopen jaren kwam hij uit in de IndyCar Series, en pakte hij al vier podiumplekken voor Dale Coyne Racing en Andretti Autosport. Vorig jaar maakte Grosjean ook zijn debuut bij de Indianapolis 500, maar daarin crashte hij uit de wedstrijd.

In een video op zijn Youtube-kanaal, blikt de Fransman uitgebreid vooruit op het nieuwe Formule 1-seizoen. Grosjean schat in dat Mercedes er vanaf het begin weer bij zal zitten, na een lastig verlopen 2022 waarin het Duitse team mis zat met de nieuwe reglementen en geen sterke wagen afleverde. “Ik zie Mercedes terugkeren in de titelstrijd. Ik denk dat Red Bull aan kop blijft ondanks dat ze minder windtunneluren hebben dan alle andere teams, vanwege hun positie in het kampioenschap en de straf voor het overschrijden van het budgetplafond. Ik denk ook dat Ferrari weer een sterke auto heeft en Mercedes er dicht op zal zitten. De drie topteams elke week zien vechten voor poles en overwinningen, is hetgeen waar ik het meest naar uitzie. Als we dat krijgen, zullen we veel op de bank springen, omdat er dan goed geracet wordt.”

De stabiliteit in de reglementen geeft Red Bull volgens Grosjean een sterke positie. “De regels voor 2023 zijn niet veel veranderd. De auto’s komen iets hoger te liggen en de rolbeugel wordt sterker. Verder blijven de regels hetzelfde, waardoor Red Bull nog steeds heel sterk moet zijn en Ferrari nog steeds een sterke basis moet hebben. Mercedes heeft een hoop geleerd van 2022 en zal volgend jaar sterk zijn.”

McLaren goed team voor Piastri

De Fransman is verder benieuwd naar wat debutant Oscar Piastri in zijn eerste seizoen kan laten zien. Na de bekende contractrel, waarin zowel Alpine als McLaren claimden Piastri getekend te hebben, trok McLaren aan het langste eind. De Australiër maakt dit seizoen zijn debuut naast Lando Norris. "Hij kwam niet op de beste manier binnen met het verhaal van McLaren en Alpine. Hij rijdt in 2023 in een goede auto, bij een goed team naast een erg sterke teamgenoot die van McLaren zijn team heeft gemaakt. Het is nooit makkelijk om daar in te stappen, maar het is ook goed voor een rookie om in een team te komen dat een gevestigde coureur heeft, die best wel jong is en dezelfde achtergrond heeft. Ze kwamen beide via de Formule 3 en Formule 2 naar de Formule 1. Ik ben benieuwd wat Oscar Piastri daar kan uitrichten. Het is zeker een plek waar je wil zitten als je instapt in de Formule 1. Dat is iets wat ik in de gaten ga houden."