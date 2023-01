Formule 1-coureurs mogen vanaf 2023 niet zonder toestemming van de FIA met politieke statements komen. F1 werd in het verleden geregeld als platform gebruikt om bepaalde boodschappen te uiten. Sebastian Vettel en Lewis Hamilton liepen hierin voorop. Zij droegen regelmatig T-shirts om aandacht te vragen voor bepaalde kwesties. De FIA wil echter niet meer dat dit zonder goedkeuring van de internationale autosportbond gebeurt. De FIA werd door deze beslissing vergeleken met de FIFA. De voetbalbond legde dergelijke statements aan banden tijdens het WK in Qatar.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem was aanwezig bij de Dakar Rally en nam een moment om met onder meer Motorsport.com aan tafel te gaan zitten. Hij vertelde in Saudi-Arabië dat de nieuwe versie van de International Sporting Code (ISC) na overleg is goedgekeurd door de World Council en stipte daarbij het belang van neutraliteit aan. "Ik geloof heilig in de sport. Het gaat ons om het verbinden van mensen. De sport kan dus gebruikt worden als het doel vrede is. Maar er is een ding dat we niet willen en dat is dat de FIA als platform wordt gebruikt voor een eigen agenda. Dat leidt af van de sport", zei de man uit Dubai. "Wat kan een coureur het beste? Racen! Zij zijn daar goed in. Zij maken er een business van en maken de show. Zij zijn de sterren. Niemand houdt hen wat dat betreft tegen. Er zijn andere platforms waarop ze kunnen uiten wat ze willen. Iedereen mag dit, al zijn ze van harte welkom om toestemming bij de FIA aan te vragen."

Nette sport

Ben Sulayem wil graag dat F1 een nette en schone sport is, waar ook de strijd tegen online haat op social media voor nodig is. Iets waar de FIA-president zich eerder over uitsprak. Hij ontkent echter coureurs de mond te snoeren: "Ik heb ook dingen waar ik tegenaanloop, maar ik zal de FIA hier niet voor gebruiken. De FIA moet wat dat betreft neutraal zijn. We hebben supersterren nodig die onze sport maken. Qua competitie doen ze het geweldig. Iedereen geniet daarvan."

De vernieuwde ISC vertelt dus dat coureurs toestemming moeten vragen aan de FIA voor het maken van politieke statements. Ben Sulayem benadrukte het belang van duidelijkheid in de reglementen en legde uit dat het aan de stewards is om te beslissen over een sanctie zodra een coureur de regels overtreedt. "Het proces moet zorgen voor duidelijkheid", ging hij verder. "Als je iets hebt, dan vraag je toestemming. Het is net al te hard rijden in de pitstraat. Als je dat doet, is het helder welke straf je krijgt. Sommige zaken, zoals de overschrijding van track limits, zijn erg lastig te bestraffen. Dat moet een steward extra controleren. Wat dat betreft hebben de stewards de macht, niet de FIA-president."