Albon hoopt in 2023 beter te communiceren met Williams

Albon stond in 2021 een jaar aan de zijlijn bij Red Bull, nadat de coureur een teleurstellend seizoen kende bij het Oostenrijkse team. Williams gaf de Thaise coureur een tweede kans in de Formule 1 en tekende hem voor 2022. Hier domineerde Albon zijn Canadese teamgenoot Nicholas Latifi, en belandde hij driemaal in de punten met de slechtst-presterende auto van de grid. Dit heeft de 26-jarige coureur een meerjarig contract opgeleverd, waardoor hij een basis kan gaan leggen bij het Britse team. Ook in 2023 zal Albon de onbetwiste leider van het team zijn, aangezien hij vergezeld wordt door de Amerikaanse debutant Logan Sargeant.

Hoewel Williams erg te spreken is over Albon’s prestatie op de baan, verwacht het team dat er buiten de baan nog winst te behalen is. Voormalig technisch directeur François-Xavier Demaison vertelde afgelopen november dat de 26-jarige coureur harder voor zijn team moet zijn, zodat hij het team een extra zetje kan geven. De Thaise coureur geeft toe dat hij het lastig vindt om daarin een juiste balans te vinden, maar hij gelooft dat hij een hoop bereikt met hetgeen wat hij zegt. “Als het niet goed gaat, dan zeg ik dat”, vertelt Albon aan Motorsport.com. “Als dingen uit de hand lopen, dan voel ik niet de drang om me uit te spreken alleen maar om me uit te spreken. Alles moet opbouwend en op de juiste manier zijn. Ik denk dat er een klein mentaliteitsverschil is tussen Red Bull en Williams. De cultuur is een beetje anders. Ik probeer dat nog steeds uit te zoeken en die sweet spot te vinden.”

Agressief over de boordradio

Albon vertelt dat hij aan het begin van het seizoen erg agressief was over de boordradio, omdat hij gefrustreerd was op bepaalde zaken en dacht dat bepaalde dingen beter moesten gaan. “Ik realiseerde me dat dit niet het beste in het team naar boven haalde, dus dan moet je op zoek gaan naar een andere werkwijze. Ik heb het daar nog vaak over met het team. Zoals ik al zei, het gaat om het begrijpen van de cultuur en mentaliteit van het team, maar ook om alle gezichten dezelfde kant op te krijgen”, aldus Albon.