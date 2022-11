Sargeant vergaart superlicentie en is Williams F1-coureur in 2023

Williams had de plannen voor 2023 al even klaar, want in de aanloop naar de GP van de Verenigde Staten meldde teambaas Jost Capito dat Logan Sargeant in principe de nieuwe teamgenoot van Alexander Albon moet gaan worden. Er stond echter nog wel een sterretje achter de naam van de Amerikaan, omdat hij op dat moment nog niet over voldoende superlicentiepunten beschikte om de stap naar F1 te kunnen maken. Ook gaf Capito toe dat het team nog niet had nagedacht over een back-up. Om Sargeant meer kans te laten maken op een superlicentie kreeg hij in de VS, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi de kans om vrije trainingen te rijden, wat hem drie extra punten opleverde.

In 2020 en 2021 was Sargeant actief in de Formule 3, waar hij met de derde en zevende plek in de eindstand 27 superlicentiepunten verzamelde. Dit jaar heeft hij er dus drie extra verzameld in vrije trainingen van de Formule 1, wat zijn totaal al op dertig bracht. Zodoende wist de 21-jarige coureur dat hij minimaal tien superlicentiepunten moest scoren in zijn Formule 2-seizoen, wat gelijk staat aan minimaal de zesde positie in de eindstand. Met zijn prestaties in het slotweekend van de Formule 2 in Abu Dhabi stelde Sargeant een plek bij de eerste zes in het kampioenschap - hij eindigde als vierde in de rangschikking - en daarmee zijn superlicentie veilig. Dat betekent meteen ook dat hij in 2023 aan de bak kan als Formule 1-coureur bij Williams.

Met het aanstaande Formule 1-debuut van Sargeant ziet de koningsklasse de vurige wens voor een Amerikaanse coureur vervuld worden. Met Phil Hill en Mario Andretti leverden de Verenigde Staten twee keer een F1-wereldkampioen, maar de afgelopen jaren was de spoeling dun qua coureurs uit het land. De laatste Amerikaan die aan de start van een Grand Prix verscheen was Alexander Rossi, die in de laatste fase van 2015 mocht instappen bij Manor Marussia. Scott Speed was in 2006 de laatste coureur uit de Verenigde Staten die een heel F1-seizoen voor zijn rekening mocht nemen, dat deed hij destijds bij AlphaTauri-voorganger Toro Rosso. Beide Amerikanen bleven overigens puntloos in hun F1-optredens.