Kubica over F1-kansen bij Alfa: “Anderen staan hoger op de lijst”

Kubica werd in Zandvoort opgeroepen als vervanger van Kimi Raikkonen na een positieve coronatest van de Fin. Ook in Monza mocht de enkelvoudig Grand Prix-winnaar invallen voor The Iceman, maar vanaf de volgende race in Rusland is het waarschijnlijk weer gedaan met het Formule 1-avontuur van Kubica en zal de Pool weer plaats moeten nemen op de reservebank.

Alfa Romeo heeft voor 2022 nog een stoeltje in de aanbieding naast nieuwkomer Valtteri Bottas, maar Kubica gaat er niet vanuit dat hij volgend jaar een team zal vormen met de Fin. De strijd om het tweede Alfa-zitje lijkt voornamelijk te gaan tussen Antonio Giovinazzi en Formule 2-coureur Guanyu Zhou, weet ook Kubica.

“Ik heb in mijn leven al geleerd dat er elke dag van alles kan gebeuren, zowel positief als negatief”, vertelt de 36-jarige Pool. “Dus zeg nooit nooit, maar realistisch gezien staan andere coureurs waarschijnlijk wel wat hoger op de lijst. Ik weet het verder ook niet, dat moet je aan Fred [Vasseur] vragen.”

Twee weken voor zijn Formule 1-rentree in Zandvoort nam Kubica nog deel aan de 24 uur van Le Mans, waar hij namens het Belgische Team WRT net naast de overwinning greep. Voorlopig blijft de Pool zich focussen op het avontuur in de langeafstandsracerij: “Ik heb mijn eigen raceprogramma in de endurance, waar ik normaal gesproken al mijn aandacht op vestig. Sinds Zandvoort is dat iets anders, omdat ik nu hier ben. Ik weet niet wat de toekomst zal brengen, maar zal hoe dan ook gewoon af moeten wachten.”

Lastige invalbeurt

Hoewel Kubica dit jaar al een aantal vrije trainingen voor zijn rekening nam bij Alfa Romeo, vertelde de coureur na zijn invalbeurt in Zandvoort al hoe moeilijk het is om als reserverijder plotseling in een Formule 1-auto te moeten springen. Volgens de Pool onderschatten veel mensen hoe lastig het is om meteen weer op snelheid te komen met een F1-auto: “De meeste mensen beseffen niet hoe moeilijk het is om terug in het F1-ritme te komen. Mijn aanpak beviel me wel om eerlijk te zijn. Ik denk dat mijn ervaring – ik wil niet mijn leeftijd zeggen, want dan voel ik me oud – me ook wel heeft geholpen om kalm te blijven, om het stap voor stap te nemen en de snelheid op te voeren zodra ik me comfortabel voelde. Toen ik het vertrouwen nog niet had, wat volgens mij wel vrij logisch was, speelde ik het nog op safe.”