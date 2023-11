Kubica bijna akkoord met Jota Sport over Hypercar-contract

Dit seizoen is Jota Sport nog met één auto actief in de Hypercar-klasse, maar de Britse formatie breidt haar WEC-programma volgend jaar uit tot twee wagens. Robert Kubica is één van de kandidaten voor een stoeltje bij het team. Mogelijk mag de Pool komende zondag al testen met de Porsche 963 van Jota Sport tijdens de testdag op het circuit van Bahrein, waar zaterdag de laatste race van de huidige WEC-jaargang wordt verreden.

Zowel Kubica als Jota Sport bevestigt dat deelname aan de testdag een optie is, maar beide partijen houden zich verder op de vlakte. “Misschien”, was het enige dat Kubica, die op het punt staat zich met Team WRT tot LMP2-kampioen te kronen, kwijt wilde toen hij een vraag kreeg over deelname aan de testsessie. Jota Sport-teambaas Sam Hignett antwoordde dat er nog geen beslissing is genomen. Laatstgenoemde voegde er wel aan toe dat de gesprekken met Kubica over een stoeltje voor 2024 de eindfase naderen.

Jota Sport liet eerder al weten dat ook voormalig Formule 1-wereldkampioenen Sebastian Vettel en Jenson Button in beeld zijn voor volgend jaar. Het hoeft echter niet zo te zijn dat Vettel, Button en Kubica één trio gaan vormen; mogelijk worden zij verspreid over beide wagens.

Antonio Felix da Costa, Will Stevens en Yifei Ye besturen dit jaar de enige Jota Sport-auto in de Hypercar-klasse, maar eerstgenoemde is er in 2024 in elk geval niet meer bij. Porsche wil dat Da Costa zich volledig gaat richten op de Formule E. Norman Nato wordt overwogen als zijn opvolger. De Fransman, die met Rebellion al ervaring heeft in de hoogste afdeling van het langeafstandsracen, test zondag in elk geval voor Jota Sport in Bahrein. Dat laatste gold aanvankelijk ook voor Pietro Fittipaldi, die dit jaar voor Jota Sport uitkomt in de LMP2, maar dat gaat niet door. De Braziliaan is niet langer een optie voor 2024, omdat hij inmiddels een IndyCar-contract bij Rahal heeft getekend.