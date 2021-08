Frijns wint 24 uur van Le Mans in LMP2-klasse na dramatische ontknoping

Frijns reed samen met teamgenoten Charles Milesi en Ferdinand Habsburg een vrijwel foutloze race in de ORECA met startnummer 31. Het trio lag lang op koers voor de overwinning, totdat de auto van WRT in de laatste uren te maken kreeg met wat kinderziektes. Zo kampte de ORECA met een probleem aan de krik, waardoor deze veel tijd verloor in de pits en de zusterbolide met startnummer 41 de leiding kon overnemen.

In de allerlaatste ronde sloeg het noodlot echter toe voor de #41 WRT. In het zicht van de haven viel de auto stil op de baan, waardoor Robert Kubica, Louis Deletraz en Ye Yifey de overwinning door hun vingers zagen glippen. Bijna eindigde de allereerste deelname aan de 24 uur van Le Mans helemaal in tranen voor Team WRT. Het leek er namelijk op dat de formatie van Vincent Vosse een 1-2 zou gaan scoren in de LMP2-klasse, maar na 24 uur racen had Frijns aan de voorsprong slechts zeven tienden van een seconde voorsprong om de strijd om de zege in zijn voordeel te beslechten. De tweede WRT met startnummer 41 werd door het stilvallen in de slotronde niet geklasseerd in de einduitslag.

Minimaal verschil na 24 uur racen

De tweede plek bij de LMP2’s ging naar de #28 JOTA Sport-ORECA van Tom Blomqvist, Sean Gelael en Stoffel Vandoorne, die ondanks een sterke eindsprint dus net naast de overwinning grepen. De #65 ORECA van Panis Racing maakte het LMP2-podium compleet. Renger van der Zande kwam namens Inter Europol Competition als vijfde aan de finish bij de LMP2’s, twee plekken voor de #26 G-Drive van Nyck de Vries, die na een crash in de nacht al snel kansloos was voor de strijd om de overwinning.

Racing Team Nederland tweede in Pro/Am

In de Pro/Am-divisie van de LMP2-klasse ging de overwinning naar de #21 DragonSpeed ORECA van Juan Pablo Montoya, Ben Hanley en Henrik Hedman. Racing Team Nederland werd tweede in de Pro/Am-divisie na een sterke eindsprint van Job van Uitert. De Brabander deelde de auto met Frits van Eerd en Giedo van der Garde, die beiden veel tijd hadden verloren door de nodige uitstapjes buiten de baan.

Beitske Visser haalde niet de finish in de LMP2-klasse. De #1 van Richard Mille Richard Racing werd de zaterdagavond al uitgeschakeld nadat Sophia Floersch twee keer was aangereden en daarna de handdoek in de ring moest gooien.

