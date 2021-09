Albon: “Geen idee” wat Mercedes-clausules in Williams-contract inhouden

Albon maakt volgend seizoen na een jaartje afwezigheid zijn rentree in de Formule 1. De Britse Thai is door Red Bull te licht bevonden voor een stoeltje bij de eigen teams van Red Bull Racing en AlphaTauri, waarna de coureur samen met een flinke zak geld werd aangeboden bij het team van Williams. Daar zal de coureur na een jaartje in de DTM in 2022 een team gaan vormen met Nicholas Latifi.

Met zijn nieuwe avontuur bij Williams zal Albon flink wat informatie in kunnen winnen over de Mercedes-krachtbron, die ongetwijfeld interessant zal zijn voor Red Bull. Mercedes-teambaas Toto Wolff maakt zich daar echter geen zorgen over. De Oostenrijker liet in Monza namelijk weten dat het contract van Albon vol clausules zit om alle geheimen van de Mercedes-krachtbron niet in handen te laten komen van Red Bull, dat vanaf volgend jaar de Honda-krachtbron in eigen beheer gaat runnen.

“Het was voor ons belangrijk dat wanneer een coureur van een andere motorleverancier zich bij het team voegt, er zeer strikte en heldere clausules van kracht zijn wat betreft de intellectuele eigendommen”, sprak Wolff over de overstap van Albon naar Williams. “Dat is altijd in goed overlegd gebeurd met Williams. Ze wisten precies waar wij vandaan komen en wat belangrijk is om beschermd te worden.”

Ondanks zijn overstap naar Williams blijft Albon vanwege de band met de Thaise eigenaren van het frisdrankenmerk nog altijd verbonden aan Red Bull. Ook is een rentree van de coureur bij een van de Red Bull-teams niet uitgesloten. Van de clausules waar Wolff het over heeft zegt Albon bovendien weinig af te weten: “Ik heb geen idee, om heel eerlijk te zijn”, vertelt Albon wanneer hij wordt gevraagd naar de clausules. “Er is nog niet over gesproken. De zaken lopen nog, dus we zullen zien wat ze precies inhouden.”

Albon niet bezig met Red Bull-rentree op lange termijn

Albon reed anderhalf jaar voor het team van Red Bull als teamgenoot van Max Verstappen, maar werd voor dit seizoen vervangen door Sergio Perez. De 25-jarige coureur sluit niet uit dat hij ooit weer terugkeert naar de renstal uit Milton Keynes: “Het zou gek zijn om er niet van uit te gaan dat Red Bull een team is waar ik mogelijk ooit weer terugkeer”, aldus de enkelvoudig racewinnaar in de DTM. “Op dit moment ben ik echter niet zo bezig met de lange termijn. Mijn voornaamste prioriteit momenteel is de focus op dit jaar, het winnen van de titel. Daarna richt ik me volgend jaar puur op Williams, de ontwikkeling van de auto daar en de zorg dat ik blijf groeien. Als ik over de toekomst nadenk zijn het vooral een hoop dromen. Voor nu moet ik gewoon zo goed mogelijk mijn best doen, me focussen op de korte termijn dus.”

De band met Red Bull zal volgend jaar waarschijnlijk inhouden dat Albon wel kleding draagt met het logo van het Oostenrijkse concern, maar de Britse Thai verwacht niet dat er op zijn Williams stickers van Red Bull zullen worden geplakt: “Ook dat loopt nog. Mogelijk zal mijn helm nog steeds de Red Bull-merken dragen, maar dat is het dan ook wel denk ik.”