Na het behalen van de laatste LMP2-titel in het WEC kan Robert Kubica eindelijk de dramatische uitvalbeurt tijdens de 24 uur van Le Mans van 2021 uit zijn hoofd zetten. Destijds ging het in de ultieme slotfase mis nadat een sensor bij het gaspedaal het begaf. Tijdens de acht uur van Bahrein bleek de overwinning voldoende om het kampioenschap binnen te slepen met het WRT-team en werd er een feestje gevierd. "Ik heb eerlijk gezegd weinig titels gewonnen in mijn loopbaan", vertelt Kubica na afloop van de endurance-race. "Het waren er slechts een paar, maar elke voelde heel anders. Deze voelt heel bijzonder. Het is jammer van Le Mans, dat moet ik toegeven."

De winst in de prestigieuze 24 uur van Le Mans mist nog op het palmares van Kubica. Zoals gezegd was hij in 2021 heel erg dichtbij, maar ook de afgelopen twee seizoenen kon de Pool de overwinning ruiken. "We werden twee keer op rij tweede en in 2021 verloren we de winst in de laatste ronde", noemt de ex-Formule 1-coureur. "Maar dit wereldkampioenschap brengt bij mij de glimlach terug. Ik denk dat we het niet beter konden afronden." In de eindstand heeft Kubica met zijn WRT-teamgenoten Louis Deletraz en Rui Andrade een grote voorsprong van 59 punten opgebouwd. Die voorsprong is met name te danken aan de consistente prestaties, want op één race na stond het trio op het podium en maar liefst drie van de zeven races werd winnend afgesloten.

Kubica is sowieso bezig aan een indrukwekkende reeks in de endurance-racerij. Naast deze WEC-titel heeft de 38-jarige coureur ook twee jaar op rij het ELMS-kampioenschap op zijn naam geschreven. "Dat is absoluut een knappe prestatie", complimenteert de Poolse rijder zichzelf. "Toen ik aan dit hoofdstuk van mijn carrière begon, was het doel presteren. Dit jaar hebben we het goed gedaan, met zes achtereenvolgende podiums, we waren heel constant. We hadden goede en slechte dagen, maar hebben nooit opgegeven en het laat zien hoe goed we ons werk hebben gedaan."

Winst in Bahrein door strategie

De winst in de acht uur van Bahrein kwam voor Kubica en zijn teamgenoten niet aanwaaien. De kwalificatie op het circuit van Sakhir verliep namelijk teleurstellend, want P10 was niet waar men op hoopte. Door in de race één pitstop minder te maken dan de concurrentie kon WRT alsnog met de winst ervandoor gaan. "We waren de race met een andere strategie begonnen en dat heeft zich uitbetaald", vertelt Kubica. "Ik was eerlijk gezegd wel verbaasd dat geen enkele auto [deze strategie] overnam. JOTA deed dat in de race wel, maar de rest negeerde het. Dat was verrassend, want in Bahrein gaat het over managen en dit was de perfecte combinatie van managen, benzine sparen en snel gaan."