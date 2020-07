Renault ontkent vroegtijdige ruil Alonso en Ricciardo

In de Spaanse media verschenen donderdag berichten dat Alonso in beeld was om het zitje van Ricciardo met onmiddellijke ingang over te nemen. In een reactie op social media liet Alonso zich uit over de speculaties en ontkende dat hij het vuurtje aangestoken had. “Nou, vanmiddag zeiden ze nog dat het team NEE had gezegd tegen Alonso, maar vanavond hebben ze bevestigd dat ik in 2020 voor het team ga rijden”, schreef hij. “Ik ben hier om te zeggen dat ik de Indy 500 ga racen. Je moet er maar om lachen. Ik zal het hier melden als er echt iets is om bekend te maken.”

Renault wilde niet reageren op de geruchten, maar een bron maakte duidelijk dat er absoluut geen sprake van is dat Ricciardo er vroegtijdig uitgewerkt wordt bij de Franse renstal. De Australiër verkast na dit seizoen richting McLaren: “Het is nonsens dat Daniel dit seizoen al vervangen kan worden”, liet een bron binnen Renault F1 weten. “We hebben samen nog werk te doen.”

Het team liet bij monde van Cyril Abiteboul weten teleurgesteld te zijn in de gang van zaken rond het vertrek van Ricciardo, maar de teambaas verklaarde dat andere teams nu eenmaal de druk op hadden gevoerd. “Ik ben verrast over hoe actief twee Formule 1-teams geweest zijn, ze hebben Daniel gedwongen snel een beslissing te nemen”, zei Abiteboul, refererend aan McLaren en Ferrari. “Wij hebben besloten niet overhaast te handelen en blijven bij ons plan. Onze prioriteit is het beter maken van de auto. Als we vorig jaar een betere auto gehad zouden hebben, had je mij deze vraag niet hoeven stellen. We weten dat we aantrekkelijk zijn voor coureurs als we een betere auto hebben, dat is de focus.”

Met medewerking van Jonathan Noble