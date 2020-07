Vettel past aanpak rond teamorders ondanks vertrek niet aan

Ferrari kondigde in mei aan dat Vettel aan het eind van het seizoen vertrekt. De viervoudig wereldkampioen wordt vervangen door Carlos Sainz Jr.. Donderdag onthulde Vettel dat de Scuderia hem nooit een aanbieding gedaan heeft voor 2021 en dat hij “verrast” werd door het telefoontje waarin hij geïnformeerd werd over zijn vertrek. Vorig jaar ontstond wat spanning tussen de Duitser en Leclerc toen Ferrari meermaals teamorders probeerde in te zetten. Het dieptepunt volgde in Brazilië, toen de rijders met elkaar in aanraking kwamen en ze hun race daardoor zagen eindigen.

Hoewel zijn vertrek bij Ferrari bevestigd is, vertelde Vettel dat hij zijn aanpak in het volgen van teamorders niet gaat veranderen. “Ik denk dat het dit jaar lastig te beantwoorden is, omdat we nog niet weten wat voor soort seizoen voor ons ligt. We weten nog niet hoe competitief we gaan zijn”, zei Vettel. “Maar als de situatie er is en het logisch is, dan denk ik dat je van beide coureurs verwacht dat ze elkaar helpen. Ik denk niet dat het iets te maken heeft met het feit dat mijn contract afloopt en ik het team ga verlaten. Maar tegelijkertijd race je ook voor jezelf. Ik ga niet proberen het leven van Charles makkelijk te maken door hem vrijwillig voorbij te laten. We hebben in het verleden tegen elkaar gestreden en ik denk dat we dat blijven doen.”

Ook Leclerc verwacht geen verandering rond teamorders

Leclerc stemde in met Vettel dat er geen verandering zou zijn in hoe Ferrari omgaat met teamorders. Hij onderstreepte het belang van het samenwerken als een team. “Ik denk niet dat het in vergelijking met andere seizoenen gaat veranderen”, zei de Monegask. “Vorig jaar streden we met elkaar en soms moeten we ook als team spelen, rijden of werken, wat altijd heel belangrijk is. Het heeft voor ons ook veel voordelen om als team samen te werken. Er zal een situatie komen waarin het denk ik duidelijk is dat we als team moeten werken.”

Daaraan voegde Leclerc toe dat hij het gevoel heeft dat er altijd respect was tussen hijzelf en Vettel, ondanks spanningen die er op het asfalt af en toe waren. “Ik heb enorm veel geleerd met Seb als teamgenoot en dat blijf ik doen tot en met het einde van het seizoen. Ik heb van hem genoten als teamgenoot en als persoon. We hebben op de baan onze gevechten gehad en soms eindigde het niet zoals wij wilden, maar buiten de baan was er altijd respect en dat was goed om te zien.”

Met medewerking van Luke Smith