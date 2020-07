Wolff: "Weekend niet laten overschaduwen door DAS-protest"

Mercedes had vanochtend tijdens de eerste vrije training het omstreden – maar door de FIA legaal verklaarde stuursysteem – op de auto's van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas gemonteerd. Red Bull-chef Horner kondigde nog tijdens de sessie aan om bij de FIA 'opheldering' over het systeem te vragen en mogelijk zelfs een formeel protest tegen het gebruik er van te willen indienen.



Wolff begrijpt de zorgen van Horner en Red Bull, maar liet vrijdag in de persconferentie weten dat hij niet hoopt dat er op zondagavond alleen nog maar over DAS wordt gesproken en niet over de terugkeer van de Formule 1 zelf. "Alle teams zijn zich ervan bewust dat het erg gevoelig ligt dat we nu gaan racen. Het is de eerste race en ik denk aan de ene kant dat het logisch is dat er om opheldering wordt gezocht, maar aan de andere kant willen we ook niet zondag met een grote discussie eindigen."



Hij deed dan ook een beroep op Horner en Red Bull. "Ik ga er van uit dat Christian de juiste stappen onderneemt. Controverses en verschillende meningen over een technische innovatie zijn altijd onderdeel geweest van de Formule 1. Dat kun je nu eenmaal verwachten en is ook een onderdeel van het risico."



Het Dual Axes Steering-systeem zorgde voor gefronste wenkbrauwen toen het begin dit jaar in Barcelona voor het eerst aan de wereld werd getoond. Red Bull claimde destijds dat het systeem om bandenslijtage tegen te gaan, illegaal was, maar de FIA stond het voor dit seizoen toe. Red Bull wilde zich daar echter niet bij neerleggen en had al besloten om het system aan te vechten als Mercedes het in Australië zou hebben gebruikt. Uiteindelijk ging die race niet door en kwam er ook geen protest, maar de kwestie is nu dus weer actueel.



Horner liet eerder vrijdag weten dat er nog steeds vragen zijn omtrent de legaliteit van het systeem. "Het is een heel vernuftig systeem. Alle lof voor het ingenieuze idee, maar ik denk dat we de fundamentele vraag moeten stellen of het aan de regels voldoet in wat eigenlijk een grijs gebied is." En dus is een formeel protest van Red Bull niet van de baan. "Natuurlijk willen we duidelijkheid, omdat het invloed zal hebben op de rest van het jaar. De vraag is of het voor dit jaar toegestaan is. Met die vraag gaan we de FIA via de geijkte kanalen benaderen."



Wolff denkt dat het wel goed zit met zijn systeem. "Ik respecteer de positie van Christian. Opheldering is altijd goed. Wij denken dat we aan de goede kant staan. We hebben erg veel met de FIA gesproken. Dat is ook de reden waarom we het nu op de auto hebben. Laten we beiden onze argumenten naar voren brengen en dan zien we het wel."

Met medewerking van Jonathan Noble