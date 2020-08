Sainz: Renault is 'gevaarlijk' snel op Spa-Francorchamps

Ricciardo noteerde de tweede tijd tijdens de tweede vrije training op Spa-Francorchamps. Sainz gelooft daardoor dat het circuit in de Ardennen beter past bij de bolide van Renault dan bij die van McLaren, het team waarvoor de Spanjaard uitkomt. “Het is een heel ander circuit en de auto gedraagt zich heel anders in een configuratie met veel minder downforce”, zei Sainz, die de vrijdag zelf op P9 eindigde. “Je kan zien dat er wat dingen veranderen: Renault ziet er heel snel uit en wij zien er prima uit. Eerlijk gezegd zijn we ook wel blij met onze prestatie vandaag. Maar ja, Racing Point en Renault zien er op dit moment gevaarlijk snel uit.”

Renault had het lastig tijdens de vorige race in Spanje, maar historisch gezien presteert het team goed op circuits waar weinig downforce nodig is. Volgens Sainz is dat ook een verklaring waarom de Franse fabrikant een stap voorwaarts heeft gezet. “Ik ben helemaal niet verrast, want vorig jaar waren ze hier en op Monza ook heel snel”, zei hij. “Met een configuratie voor weinig downforce lijkt hun auto heel goed te werken. Dat is iets wat we wisten toen we hierheen kwamen, dat ze een sterke rivaal zouden zijn. Dus we moeten ons blijven focussen op onszelf en uitzoeken waarom onze auto het prima doet met weinig downforce, maar niet zo sterk is als die zou moeten zijn. Al met al stonden we in de top-tien in beide sessies, we kunnen dus niet echt klagen.”

Teamgenoot Lando Norris denkt dat Renault ook een voordeel heeft dat de RS20 beter is dan de McLaren in de langzame bochten. “Zoals gebruikelijk zijn ze heel goed in de langzame bochten, en dat is waar wij het lastig hebben, vooral als we zoals nu met minder downforce rijden”, concludeert de Brit. “Ik zou niet zeggen dat het een verrassing is. Ricciardo is altijd snel in VT2, dat is het moment dat hij zijn snelle ronden rijdt. Ik denk dat we nog wat werk te doen hebben. Maar ik maakte een aantal fouten, dus ik had er dichterbij kunnen staan. Ik denk dus dat het mogelijk is om te doen wat hij deed, maar de Renault blijft heel snel.”