Red Bull vervangt versnellingsbak Max Verstappen uit voorzorg in Miami

Max Verstappen besloot de eerste vrije training over het Miami International Autodrome als derde, al verliep de sessie niet helemaal vlekkeloos. Zo werd Verstappen binnen geroepen door oplopende temperaturen en kwam Adrian Newey zelf even een kijkje nemen bij de auto met het startnummer 1, die uiteindelijk maar 14 ronden zou draaien. Voor dit tafereel had Verstappen zelf de muur licht geraakt bij het ontdekken van de limieten op dit nieuwe circuit rond het Hard Rock Stadium.

Het was klein bier vergeleken met de schuiver van Valtteri Bottas, al neemt Red Bull Racing geen risico voor de rest van het weekend. Het team laat in een kort statement aan de pers weten dat de versnellingsbak van Verstappen aan het begin van de tweede vrije training wordt vervangen. Het gaat volgens het team om een wissel uit voorzorg. Red Bull wil naar eigen zeggen geen nieuwe DNF riskeren en neemt liever het zekere voor het onzekere na de touché. "Je wilt geen risico nemen en in het slechtste geval een hele sessie opgeven. Daardoor hebben we besloten om wat tijd op te offeren met een bakwissel", legt Christian Horner uit. "De monteurs hebben goed werk gedaan door de bak zo snel te vervangen, ook de mannen van Perez hebben meegeholpen."

Het werk aan de RB18 leidde ertoe dat Verstappen zich, net als Bottas, later op het asfalt zou melden voor de tweede oefensessie van vrijdag. Na de rode vlag veroorzaakt door Carlos Sainz waagde Verstappen een poging, maar dat duurde niet lang. De wereldkampioen maakte melding niet te kunnen sturen en kreeg oververhitte achterremmen, waardoor hij zich na één ronde alweer in de pitbox moest melden. Het maakt de vrijdag in Miami allesbehalve geslaagd voor de Red Bull-rijder.

Volg de actie hier live: F1 GP Miami 2022 liveblog: Volg de tweede vrije training