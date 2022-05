Russell bovenaan na eerste dag in Miami, problemen bij Verstappen

Max Verstappen moest het eerste half uur van de tweede training aan zich voorbij laten gaan, omdat zijn monteurs bij de start van de sessie nog druk bezig waren om zijn versnellingsbak te vervangen. De formatie uit Milton Keynes besloot uit voorzorg tot een wissel over te gaan, nadat de Nederlander aan het begin van de eerste training de muur had getoucheerd bij de zestiende bocht.

De regerend wereldkampioen was na 29 minuten nog maar net op de baan of er was een probleem. Bij het rechter achterwiel waren vlammen en rook te zien, waarna hij langzaam terug reed naar de pits. De Limburger liet weten dat hij nog nauwelijks nog kon sturen, wat bijna tot een aanvaring met Lance Stroll leidde bij de zestiende bocht. Verstappen slaagde erin om zijn wagen terug te brengen naar de pits, maar zou hierna niet meer terugkeren op de baan.

Voor de coureurs die aan het begin van de training al naar buiten waren gekomen, ging de zoektocht naar grip op het gloednieuwe circuit in Miami verder. Sergio Perez raakte in de openingsfase van de sessie bij de zevende bocht in een spin, maar kon zijn weg vervolgen. Datzelfde kon enkele minuten later niet gezegd worden van Carlos Sainz Jr. De Spanjaard raakte bij het uitkomen van de dertiende bocht de controle over zijn Ferrari kwijt, waarna zijn wagen een halve draai maakte en tegen de muur klapte. Sainz had even daarvoor nog de snelste tijd gereden, zoals hij ook tijdens de kwalificatie in Imola crashte toen hij bovenaan stond in de tijdenlijst.

Na ruim tien minuten kon de actie worden hervat. Alle coureurs, inclusief Max Verstappen, gingen op de zachte band naar buiten. Voor de Nederlander was de pret dus van korte duur. Ondertussen waren de kwalificatiesimulaties in volle gang. Charles Leclerc zette Ferrari bovenaan met 1.30.044, waarna George Russell met de Mercedes rondging in 1.29.938. Sergio Perez stuurde de enig overgebleven Red Bull naar de derde tijd, maar bezorgde zijn team wel even de zenuwen door de muur te toucheren op dezelfde plek waar Verstappen dat tijdens de eerste training deed.

Lewis Hamilton klokte de vierde tijd en bevestigde daarmee dat de updates die Mercedes heeft meegenomen goed hun werk doen. Fernando Alonso noteerde de vijfde tijd in de Alpine. Lando Norris, Pierre Gasly, Zhou Guanyu, Esteban Ocon en Kevin Magnussen waren de andere coureurs in de top-tien. Met nog een kwartier te gaan was er een tweede code rood voor Nicholas Latifi, die zijn Williams met een probleem aan de kant had gezet. Kevin Magnussen en Sebastian Vettel maakten in de slotfase nog een spin. Valtteri Bottas was de gehele tweede training toeschouwer. De Fin was tijdens de eerste oefensessie gecrasht en de schade aan de auto was dermate groot dat de wagen niet op tijd gerepareerd kon worden voor VT2.

De derde vrije training is zaterdag om 19.00 uur Nederlandse tijd, waarna om 22.00 uur de kwalificatie wordt verreden.

Uitslag Formule 1 Grand Prix van Miami - VT2