Red Bull rekent nog op gridstraf voor Hamilton in 2021

Met vijf races in zes weken tijd wordt komend weekend met de Grand Prix van Mexico het laatste deel van het Formule 1-seizoen 2021 afgetrapt. Met een verschil van twaalf punten tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton blijft de strijd om de wereldtitel ongekend spannend. Toch heeft Red Bull-adviseur Helmut Marko er wel vertrouwen in dat de titel jaar naar Verstappen gaat.

Op de vraag hoe groot hij de kans inschat dat de wereldtitel dit jaar naar de Nederlander gaat, vertelt Marko in gesprek met het Duitse RTL: “We moeten nog twee races winnen, dat is duidelijk. Als we de komende twee races [in Mexico en Brazilië] winnen, dan schat ik de kans in op zestig procent voor Verstappen en veertig procent voor Hamilton.”

“Het wordt echter een heel ander verhaal mocht er nog een uitvalbeurt genoteerd worden, of dat nou door een ongeluk of door een technisch probleem komt. Daarbij gaan wij er nog vanuit, op basis van de informatie die je zo nu en dan krijgt toegespeeld, dat Hamilton waarschijnlijk nog een motorische gridstraf zal ontvangen. Ik weet niet of het in dat geval om vijf of om tien plaatsen straf gaat. Maar in ieder geval zal dat ons ook in de kaart spelen.”

Druk op de schouders van Mercedes

Met een voorsprong van twaalf punten voor Verstappen en het feit dat de Nederlander dit jaar naar alle waarschijnlijkheid niet meer van motor hoeft te wisselen, denkt Marko dat de druk momenteel op de schouders van Mercedes ligt. Ook omdat Verstappen – zoals Marko onlangs ook al aangaf in gesprek met Motorsport.com – eigenlijk een veel grotere voorsprong had moeten hebben in de WK-strijd, ware het niet dat diverse uitvalbeurten en incidenten hem veel punten hebben gekost.

“We zijn er in geslaagd om de rollen om te draaien, want op Zandvoort na had Mercedes sinds de zomerstop de snellere auto. Bij ons stijgt dus het zelfvertrouwen, terwijl bij Mercedes de nervositeit stijgt. Dat is denk ik de basistrend.”