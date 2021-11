Op de demo kwamen zo’n 130.000 Mexicaanse fans af. Perez bezorgde hen een spectaculaire middag vol donuts en proefstarts in de Red Bull Racing RB7. Ook droeg hij een speciaal kleurrijk pak en zijn nieuwe helmdesign waarmee hij in actie komt op het Autodromo Hermanos Rodriguez.

“Het voelt geweldig goed om weer terug te zijn in Mexico-Stad”, zei de Mexicaan na afloop. “Dit was een gekkenhuis, we hebben Mexico-Stad overgenomen. Het was een zeer speciale manier om mijn thuisweekend te beginnen. Iedereen zat vol energie en de mensen waren fantastisch. Er waren er zelfs bij die hier overnacht hebben. Ik wil zondag meedoen om de overwinning. Het zou heel veel voor me betekenen als ik in Mexico kan winnen.”

Foto's van de demo:

