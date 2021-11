Na zeventien races in 2021 bedraagt het verschil tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton slechts twaalf punten in het voordeel van de Red Bull Racing-coureur. Wel steken de twee titelrivalen met kop en schouders boven hun teamgenoten en de rest van het veld uit. Verstappen tikt inmiddels een bijzonder hoog niveau aan en dat geldt eigenlijk al jaren voor Hamilton, die zes van de laatste zeven wereldtitels voor zich opeiste. Toch denkt Olav Mol dat de Mercedes-coureur dit jaar een nog hogere versnelling heeft gevonden dankzij de tegenstand van Verstappen.

“In mijn commentaar benadruk ik dat altijd [dat hij heel goed is], maar Max heeft Lewis dit jaar nog beter gemaakt”, vertelde Mol in de podcast In the Fast Lane. “Hij heeft er dit jaar echt voor moeten racen, terwijl hij in andere jaren het soms ook iets rustiger aan kon doen. Hij moet dit jaar blijven gaan. Ik weet ook dat hij een fitte jongen is, maar zo nu en dan zie je zodra hij uitstapt dat hij flink heeft moeten werken in de auto.”

Op de baan heeft de felle strijd tussen Hamilton en Verstappen tot twee forse incidenten geleid. In Silverstone vloog Verstappen in de openingsronde hard in de bandenstapels na een botsing met Hamilton, in Monza vielen beide rijders uit na een aanvaring kort na de pitstops. Met name het incident in Groot-Brittannië heeft Hamiltons naam in Nederland geen goed gedaan, maar volgens Mol valt de haat aan het adres van de Brit mee.

“Na Silverstone waren er meer mensen die hem een beetje als de schurk zagen, maar eerlijk gezegd viel het mee. Maar dat is wat er gebeurt als je een rivaliteit hebt tussen coureurs: je hebt altijd de ene kant en een andere kant. Ik denk dat het perspectief in Nederland is dat men weet dat Lewis een gerespecteerd kampioen is. Als ik eerlijk moet zeggen wat het ding is wat de Nederlandse fans het vervelendste vinden aan Lewis, is zijn eerste zin als hij uit de auto komt: ‘Dit is het beste publiek dat ik heb gezien’.”

Druk waarschijnlijk geen factor in titelstrijd

De strijd om de wereldtitel is inmiddels in de beslissende fase aanbeland. Verstappen betreedt wat dat betreft voor hem onbekend terrein, want nooit eerder deed hij in deze fase van het seizoen nog mee om het kampioenschap. Hamilton doet daarentegen voor de tiende keer een serieuze gooi naar de wereldtitel. Toch denkt Mol niet dat Verstappen onder de druk van de titelstrijd gaat bezwijken. “Eerlijk gezegd denk ik dat hij het per race bekijkt”, zei Mol, die de Turkse Grand Prix als voorbeeld noemt dat de 24-jarige Nederlander goed met de druk kan omgaan.

“Hij was in Turkije ook zo relaxed door achter Bottas te blijven, dat was de eerste race dat hij echt berekenend reed. Hij wist dat ze iets aan snelheid misten en dat hij met veel risico’s misschien wel had kunnen winnen, maar ook dat de auto verbeterd moest worden zodat hij later in een betere positie zou komen. Dat heeft Red Bull ook gedaan. Ik denk dus dat hij het race voor race bekijkt, maar ik heb geen idee wat er gaat gebeuren zodra ze een situatie tegenkomen waarin hij misschien nog één punt nodig heeft voor de titel. Het gebeurt niet vaak dat het kampioenschap op het laatst beslist wordt, dus ik weet niet precies hoe hij daar mee omgaat.”