Red Bull Racing strikt Mexicaanse sponsor in kielzog van Perez

Perez neemt naast de gewenste ervaring ook veel interesse vanuit Mexico met zich mee. Red Bull-teambaas Christian Horner gaf in een eerder stadium aan dat de energiedrankengigant het sponsorgeld uit Mexico niet per se nodig heeft, maar dat weerhoudt Red Bull er niet van om met de grootste verzekeringsmaatschappij uit het land in zee te gaan. INTERprotección steunt Perez al jarenlang, maar heeft ook een bescheiden verleden bij Red Bull. Zo heeft het bedrijf in 2018 een deal met Red Bull gesloten voor drie races: de Braziliaanse, Amerikaanse en natuurlijk Mexicaanse Grand Prix, waarbij laatstgenoemde race werd gewonnen door Verstappen.

Met de komst van Perez keert INTERprotección terug naar Red Bull, maar dan op een meer structurele basis. De firma is het hele jaar te zien op de bolides van Verstappen en Perez. "We zijn erg blij om INTERprotección weer in de Red Bull-familie te verwelkomen", laat teambaas Horner in een eerste reactie weten. "Een paar jaar geleden werden zij onze eerste Mexicaanse sponsor en ik ben blij dat ze nu weer aan boord komen voor wat een fascinerend Formule 1-seizoen 2021 belooft te worden. We hebben altijd al veel steun vanuit Midden- en Zuid-Amerika gekregen, maar met het aantrekken van Checo krijgen we natuurlijk meer support uit Mexico dan ooit tevoren."

Het is volgens de betrokkenen een win-win-situatie en bovenal een logische stap na de transfer van Perez. "Wij zijn vereerd om met Red Bull Racing samen te werken. Wij delen de passie met het team en 2021 is het perfecte jaar om onze strategische samenwerking verder uit te bouwen", laat Juan Ignacio Casanueva als CEO van het bedrijf weten. Dat klinkt mooi, al geeft hij daarna impliciet toe dat het louter om één man draait: "Wij steunen Checo Perez al tien jaar en zijn ervan overtuigd dat wij als bedrijf, samen met hem, vele overwinningen kunnen boeken."

