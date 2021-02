Horner verdedigt 'volwassen beslissing' om Perez aan te trekken

De Mexicaan is de eerste niet-Red Bull junior in jaren die voor het team uit Milton Keynes zal racen. De laatste coureur voor hem die niet uit de eigen opleiding kwam was Mark Webber, die in 2007 werd aangetrokken en twee jaar lang teamgenoot was van David Coulthard. De Schot hing eind 2008 zijn helm aan de wilgen en werd in 2009 vervangen door junior-coureur Sebastian Vettel. Sindsdien heeft het team uit Milton Keynes alleen maar gereden met coureurs die overkwamen van zusterteam Toro Rosso/AlphaTauri.

Dat leidde niet altijd tot succes. Vooral het vertrek van Daniel Ricciardo eind 2018 leverde problemen op. Opvolgers Pierre Gasly als Alex Albon voldeden niet en omdat er in de opleiding niet direct een vervanger beschikbaar was, besloot Red Bull eind vorig jaar dan maar buiten het eigen team te kijken. Uiteindelijk kwam Red Bull uit bij Perez die bij Racing Point moest vertrekken en in Milton Keynes een contract voor één jaar tekende.

“Het was een enorm moeilijke beslissing, maar gelukkig hadden we de tijd om er goed over na te denken - het hele seizoen eigenlijk”, vertelt teambaas Christian Horner in een exclusief interview met Motorsport.com. “Het is hoogst ongebruikelijk dat een coureur met Sergio’s kwaliteiten op de markt is. We vonden dat we in 2021 beter een meer ervaren coureur naast Max konden zetten. Ik denk dat het een volwassen beslissing was om buiten ons eigen project te kijken en Sergio een kans te geven. Hij heeft vorig jaar duidelijk zo goed gereden - vooral in het laatste deel van het seizoen.”

Horner en Perez gaan al lang terug. “Hij reed jaren geleden voor mijn team in de GP2 [Arden International, in 2009] en ik heb zijn carrière altijd met belangstelling gevolgd.” En dus was het niet meer dan logisch dat de Mexicaan in beeld kwam toen eenmaal duidelijk werd dat Albon het niet zou redden. Waar de Britse Thai worstelde, excelleerde Perez. In Bahrein won hij zelfs zijn allereerste Formule 1-race, maar het was niet die prestatie die de definitieve doorslag gaf, vervolgt Horner. “Hij heeft tien jaar Formule 1-ervaring en hij heeft laten zien dat hij optimaal om kan gaan met de Pirelli-banden. En natuurlijk brengt hij gewoon heel veel ervaring mee in auto's die tot vorig jaar verre van competitief waren. Het was gewoon een kwestie van omstandigheden die zich voordeed als een kans en logisch was voor Sergio om dit jaar het stoeltje naast Max in te nemen."