Fire-up: Zo klinkt de nieuwe Mercedes-motor voor het F1-seizoen 2021

De fire-up is altijd een symbolisch, maar ook wel degelijk belangrijk, moment voor F1-teams in aanloop naar het nieuwe seizoen. De auto is dan voor het eerst in z’n geheel te bewonderen met het chassis, de aandrijving, de krachtbron, de versnellingsbak en aanverwante onderdelen. Waar klantenteam McLaren al eerder beelden vrijgaf van de eigen fire-up, is het drie weken later tijd voor het eigen fabrieksteam van Mercedes.

De nieuwe Mercedes-motor is in de voorbije weken overigens vaker onderwerp van gesprek geworden. Zo gaf het Zuid-Duitse merk, dat zich ondanks al het gewonnen eremetaal graag in de positie van underdog nestelt, aan dat de voorbereiding niet van een leien dakje ging. "We hebben een paar problemen met deze power unit gevonden", liet Hywel Thomas als nieuwe baas van de motorische afdeling weten. Veel waarde moet er echter niet aan deze woorden worden gehecht. Vorig seizoen maakte het merk met de ster eveneens melding van problemen, maar stonden die een zevende opeenvolgende constructeurstitel niet in de weg. Naar eigen zeggen is Mercedes in 2020 geholpen door de coronabreak, men kreeg extra tijd om de pijnpunten voorafgaand aan de eerste race in Oostenrijk te verhelpen.

Dit jaar moet de concurrentie zich evenmin rijk rekenen door motorische problemen bij Mercedes. Zo voegde Thomas meteen aan zijn openbaring toe dat alle problemen voor de geplande ouverture in Bahrein te verhelpen zijn. "We weten dat we problemen hebben, maar hebben genoeg ideeën over hoe we die zaken kunnen verhelpen. Ik weet zeker dat alles op tijd klaar zal zijn voor de eerste race." Die eerste race staat eind maart op het programma. Twee weken daarvoor worden al de collectieve testdagen van de Formule 1 afgewerkt op het Bahrain International Circuit, dit jaar slechts drie stuks. De nieuwe Mercedes W12 wordt op dinsdag 2 maart online gepresenteerd.

VIDEO: Luister hier naar de fire-up van Mercedes voor het F1-seizoen 2021