Red Bull en Mercedes: Pace Ferrari in Mexico was incidenteel

Het verschil tussen Ferrari en Red Bull was afgelopen weekend in Mexico uitzonderlijk groot. Carlos Sainz kwam voor zijn teamgenoot Charles Leclerc binnen op P5, maar keek alsnog tegen een achterstand aan van bijna een minuut op Max Verstappen. De Italiaanse renstal werd zelfs overklast door concurrent Mercedes, wie ditmaal de plaats van Ferrari innam als uitdager van Red Bull. De vraag is of de prestaties van Ferrari te wijden waren aan de karakteristieken van het Autodromo Hermanos Rodriguez, of dat Ferrari nu ook definitief snelheid te kort komt ten opzichte van de Duitse autoproducent.

Wolff en Horner verwachten sterker Ferrari

Red Bull-teambaas Christian Horner verwacht dat de vorm van Ferrari in Mexico een incident was. “Het lijkt erop dat ze dit weekend een soort handicap hadden. Ik denk niet dat dit hun ware snelheid was”, vertelt de Brit. Daarentegen zegt Horner dat hij denkt dat het circuit wel erg goed paste bij de auto van Mercedes, wat zou verklaren waarom de volgorde van de twee teams ineens omgedraaid was in Mexico.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Pas tijdens de Grand Prix in Brazilië kunnen we volgens Mercedes-teambaas Toto Wolf zien of de pikorde is veranderd. Dit circuit is volgens de Oostenrijker een stuk representatiever, waardoor er tijdens dit weekend pas echt conclusies getrokken kunnen worden. “Ik denk nog niet dat we voor Ferrari staan. Zij hebben een erg sterk team en wij hebben nog maar een paar goede weekenden gehad. Misschien dat onze auto gewoon floreerde op deze baan. Ik denk echt niet dat ze ineens een halve minuut langzamer zijn dan ons”, aldus Wolff. Ferrari-teambaas Binotto liet al doorschemeren dat de motor verre van ideaal presteerde in de ijle lucht in Mexico. Daarnaast waren er volgens de Italiaan meerdere problemen met de F1-75, zoals de balans en de wegligging.