Szafnauer ziet Alonso weer uitvallen: "Frustratie is begrijpelijk"

Fernando Alonso viel in Mexico vanaf de zevende plaats opnieuw uit met power unit-probleem. Hierdoor verloor Alpine kostbare punten in de strijd met McLaren om de vierde plek bij de constructeurs. Alonso stelde na de wedstrijd dat het technische malheur dit jaar met name zijn auto trof. "Opnieuw liepen we tegen een motorprobleem aan", antwoordt teambaas Otmar Szafnauer op de vraag waarom er een patroon ontstaat. "Het zijn niet dezelfde mensen die en aan de motor van Esteban werken en aan die van Fernando. Dat gaat allemaal door elkaar. De kans dat dit gebeurt is nooit nul. Het kan altijd. Maar het is aan de ene kant van de garage eenmaal lager dan aan de andere kant. Toen ik bij Honda zat had Takuma Sato dertien keer motorpech in een jaar. Jenson Button had niets. Nul. We konden niets vinden dat aantoonde waarom het bij de ene coureur vaker gebeurde dan bij de andere. Daarna kwamen de vragen of Takuma niet gewoon heel anders reed dan Jenson. Het was een kwestie van geluk. Nu weer." Is er een bepaalde reden waarom het gebeurt? "Niet dat we kunnen vinden", vervolgt Szafnauer. "Het is niet zo dat we kunnen zeggen dat het door dit en dit komt en het daarom altijd Fernando overkomt."

Szafnauer begrijpt waarom Alonso van streek is: "We hebben onze excuses aan hem aangeboden. Het is altijd frustrerend als je een race onder controle hebt. Ik bedoel, we liepen verder geen risico's. Je weet dat je de punten binnen hebt. Niemand zit je op de hielen. Dat maakt het nog frustrerender. Ik snap het wel." De Grand Prix verliep aanvankelijk volgens plan voor Alpine. Beide coureurs lagen voor de mannen van McLaren. "Toen we eenmaal voor hen lagen, was het een kwestie van managen. Fernando reed een seconde langzamer dan hij zou kunnen. Hij had de temperaturen en remmen onder controle. We wisten wel dat het moeilijk zou worden om het einde te halen. Esteban deed goed werk door de McLarens voor te blijven. In eerste instantie opteerden we voor de harde band, maar toen zagen we dat de zachtste band ook een mogelijkheid was. We reageerden niet al te snel, want ook de rondetijden van Lewis op hard zagen er in het begin goed uit. We hielden ons aan onze initiële strategie, die zou tot het einde goed gewerkt hebben. Fernando kampte echter met een cilinderprobleem, waardoor hij uitviel. We probeerden de auto veilig over de streep te krijgen, maar dat lukte niet. Hij had dat probleem al een ronde of dertien, veertien voordat hij moest stoppen."

Ook Ocon had problemen

Het goede nieuws is dat Alonso genoeg power unit-elementen in de pool heeft om de laatste twee races zonder straf door te komen. "Deze motor zouden we toch niet meer inzetten. De hoofdoorzaak is echter nog niet duidelijk. Het kan een bougie, zuigerveer of iets anders zijn geweest." Ook Ocon werd geteisterd door malheur, maar finishte alsnog als achtste. "Esteban begon in de tweede helft van de race waterdruk te verliezen. We moesten dus eerder van het gas. We weten nog niet wat er aan de hand was. Het leek op een klein waterlek waardoor de druk afnam. De beste manier is om het stabiel te houden. Als je water kookt loopt de druk op, breng je de temperatuur omlaag dan neemt de druk af. Minder druk is minder lekkage. Het veroorzaakte geen schade, maar we weten niet wat de precieze oorzaak is."