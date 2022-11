Met de F1-75 begon Ferrari ijzersterk aan het Formule 1-seizoen 2022 met twee zeges in de eerste drie races. Daarna begon echter de dominantie van Red Bull Racing op zondag, al wist de Italiaanse renstal met name op zaterdag nog heel aardig partij te bieden door vaak de pole-position op te eisen. Tegelijkertijd waren er qua prestaties op de GP van België na eigenlijk nooit echt negatieve uitschieters, tot afgelopen weekend in Mexico-Stad. Carlos Sainz en Charles Leclerc kwamen er in de kwalificatie al niet aan te pas en moesten genoegen nemen met P5 en P7 op de startgrid, om een dag later in de race met een minuut achterstand als vijfde en zesde te eindigen.

"Het is absoluut een heel moeilijk weekend geweest. Dat was in de kwalificatie al zo toen we ver achter pole eindigden, terwijl we normaal best competitief zijn in de kwalificatie. En de race heeft simpelweg benadrukt dat we ons deze week niet op ons gemak voelden op de baan. Onze prestaties waren niet geweldig", geeft teambaas Mattia Binotto na afloop van de race ruiterlijk toe. Een van de pijnpunten van Ferrari in Mexico was de krachtbron, die wegens zorgen om de betrouwbaarheid ietwat afgeknepen werd. Daarnaast meldde Leclerc in de kwalificatie en de race enkele motorprobleempjes. Binotto erkent dat de power unit een rol speelt in het magere resultaat, al stelt hij tegelijkertijd ook dat meer factoren daaraan hebben bijgedragen.

"Het compromis waar beide coureurs naar refereren zijn de prestaties van de power unit, die dit weekend niet op zijn best was. Ik denk echter niet dat dit alles verklaart. Het is er onderdeel van, maar er schuilt meer achter", vervolgt de Italiaan. "De wegligging was niet geweldig, de balans ook niet. Als ik later naar de rijders luister tijdens de briefing, dan gaan ze mij vertellen dat de auto niet instuurde. We moeten nog kijken naar wat daar de reden van is, op dit moment hebben we nog geen duidelijke verklaring."

Ferrari zag moeizaam weekend niet aankomen

Ferrari kwam er tijdens de eerste vrije training al achter dat de krachtbron het zwaar had in de ijle lucht van Mexico-Stad. Ter compensatie heeft het team geprobeerd met minder downforce te rijden, maar dat idee ging volgens Binotto snel de prullenmand in. "We reden uiteindelijk gewoon met maximale downforce. We probeerden het voor VT2 te reduceren, maar zijn daarna teruggegaan naar maximale downforce. We hebben dus niet geprobeerd om het op die manier te compenseren", legt Binotto uit. "Wat betreft de turbo klopt het dat we een kleinere hebben, maar uiteindelijk waren we niet efficiënt genoeg of hadden we niet de capaciteit om hier met vol vermogen te rijden."

Voorafgaand aan het weekend in Mexico-Stad had Ferrari niet verwacht dat het zo moeizaam zou verlopen en Binotto geeft toe dat er ook na VT1 nog geen problemen werden verwacht. "Pas later in het weekend kwamen we erachter dat de snelheid niet geweldig was. De tweede training en de bandentest hielpen ons ook niet om de zwakke plekken en de afstelling aan te pakken. Uiteindelijk hebben we het niet goed gedaan en ging de auto niet zo lekker, maar dat hadden we niet verwacht", aldus Binotto. "We hoopten dat we een stuk competitiever zouden zijn, maar dat was niet het geval. In Spa hadden we iets vergelijkbaars toen we heel langzaam waren, nu hebben we het nogmaals. Het is iets waar we naar moeten kijken, om te proberen te reageren voor de laatste twee races."

