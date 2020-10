Motorische ontwikkeling bevriezen? "Red Bull belangrijk voor F1"

Na het aangekondigde vertrek van Honda en de duidelijke 'nee' van Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft Red Bull formeel nog altijd vier opties over: de Honda-motoren in eigen beheer nemen, met Ferrari in zee gaan, opnieuw aankloppen bij Renault of zelfs stoppen met de Formule 1. Marko heeft inmiddels aangegeven dat eerstgenoemde optie de voorkeur geniet, maar ook dat zoiets niet zonder slag of stoot kan gaan.

'Belangrijk om Red Bull binnenboord te houden'

Red Bull heeft namelijk geen middelen dan wel de benodigde knowhow om de doorontwikkeling zelf vorm te geven. Geen wonder dus dat de energiedrankengigant de motorische ontwikkeling vanaf 2022 volledig aan banden wil leggen. Maar om dat te kunnen doen, moeten de FIA en een meerderheid van de rivaliserende teams wel eerst akkoord gaan met het plan. Maar hoe zit het met het draagvlak in de paddock en de wil om beide Red Bull-teams tegemoet te komen?

"We willen vooral graag dat beide Red Bull-teams actief blijven in de Formule 1, het gaat om twee mooie teams", reageert Zak Brown namens McLaren op de vraag van Motorsport.com. "Ik ben het eens met Zak. De Red Bull-teams vormen een belangrijk onderdeel van de huidige Formule 1", zo vult Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer aan. "Dat geldt voor zowel Red Bull Racing als ook voor AlphaTauri, beide moeten zeker in de Formule 1 actief blijven."

Hoort een motorische strijd bij de Formule 1?

Maar of dat ook gepaard moet gaan met het door Red Bull gewenste verbod op de motorische doorontwikkeling, is voor sommige betrokkenen een heel ander verhaal. "Ik denk dat we een sport moeten hebben waarin de strijd voor een deel op motorisch vlak plaatsvindt, voor een deel met het chassis, een beetje met de afstelling en tot slot nog voor een deel met de coureurs. Als je één van die elementen uitsluit, is het geen F1 meer", maakt Szafnauer duidelijk.

Verder laten de teambazen weten dat het primair aan de andere motorleveranciers is. "De motorleveranciers moeten onderling beslissen of het nog de moeite waard is om geld te stoppen in de motoren die we nu hebben of dat we juist moeten investeren in technologie voor de toekomst", legt Haas-teambaas Guenther Steiner uit. "Maar om terug te komen op de vraag: als de motoren min of meer gelijk zijn en als ze de doorontwikkeling willen bevriezen, dan kan ik daar op zich mee leven. Ik heb er wel een mening over, maar uiteindelijk geen stem in", geeft de flamboyante teambaas aan dat de bal primair bij de overige motorleveranciers ligt.

"Ik ben het grotendeels met Guenther eens. Het gaat in eerste instantie om de fabrikanten. Wij verwachten [als klantenteams] vooral een goedkopere motor te krijgen", vult Fréderic Vasseur namens Alfa Romeo aan. De Fransman ziet overigens wel een draai vanuit Red Bull voor de vraag die momenteel op tafel ligt. "Maar als er zo'n verzoek ligt, dan moeten we daar wel naar serieus kijken. Ik weet nog dat Honda er afgelopen winter juist voor pleitte om de doorontwikkeling niet te bevriezen. Ik denk dat we deze kwestie eerst onderling moeten bespreken en daarna een besluit moeten nemen. Niet op basis van wat er in het afgelopen jaar of in de voorbije zes maanden is gebeurd, maar juist op basis van de dingen die er in de komende tien jaren moeten gebeuren."

