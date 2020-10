Verstappen na horen Stroll: "Het was gewoon ongelukkig"

De tweede oefensessie was na een lange code rood voor Pierre Gasly, bij wie brand in de auto was ontstaan, net weer onderweg of het ging bij de eerste bocht mis tussen Stroll en Verstappen. De Nederlander had aan het einde van de vorige ronde de Canadees erlangs gelaten omdat hij in een snelle ronde leek te zitten. De negenvoudig Grand Prix-winnaar ging er vervolgens vanuit dat Stroll voor hem aan de kant zou gaan op het rechte stuk wanneer hij aan zijn vliegende ronde zou beginnen. Dat gebeurde echter niet omdat de situatie net iets anders lag dan de Limburger dacht. Stroll was eerder niet aan een snelle ronde bezig maar aan een 'build lap' en was dus gewoon aan het pushen op weg naar de eerste bocht. De coureur uit Montreal had daarbij niet in de gaten dat Verstappen intussen naast hem reed, waardoor het bij het insturen van de bocht tot een botsing kwam.

"Ik ben bij de stewards geweest en dan hoor je natuurlijk ook de andere kant van het verhaal", zei Verstappen, die meteen na het voorval over de boordradio flink uithaalde naar Stroll, in gesprek met Ziggo Sport. De coureur van Red Bull Racing legde daarop uit dat een bericht van zijn race-engineer hem op het verkeerde been had gezet. "Ze hadden daarvoor tegen mij gezegd: 'Hij zit in zijn snelle rondje.' Dus ik ging er [na hem erlangs te hebben gelaten] meteen weer achteraan in de veronderstelling dat hij naar rechts zou gaan, nadat hij over de lijn was gekomen. Maar hij bleek in zijn 'build lap' te zitten, omdat de banden heel moeilijk op temperatuur waren te krijgen. Sommigen deden meteen een snelle ronde, anderen bouwden het eerst een ronde op om daarna een snelle ronde te doen. Hij begon dus pas net aan zijn snelle ronde. Maar ik wist dat niet, omdat het team eerder tegen me had gezegd dat hij in een snelle ronde zat."

"Dus ik kwam naast hem te rijden en verwachtte dat hij op een gegeven moment van zijn gas af zou gaan. Maar dat gebeurde natuurlijk niet", vervolgde Verstappen. "En hij had totaal niet in de gaten dat ik naast hem zat. Tenminste, dat zei hij bij de stewards. Dus zodoende kwamen we tegen elkaar aan. Uiteindelijk heel ongelukkig." Verstappen werd niet gevraagd naar zijn scheldkanonnade over de boordradio, maar maakte wel de opmerking: "Op dat moment wist ik natuurlijk ook niet hoe het in elkaar zat."

Het bleek dus uiteindelijk om een misverstand te gaan en de stewards deelden dan ook geen straffen uit voor het incident: no further action. "Het kwam allemaal gewoon heel ongelukkig uit", aldus Verstappen. "Dat hij niet wist dat ik naast hem zat en dat ik niet wist dat hij aan een snelle ronde was begonnen, omdat in mijn beleving die snelle ronde al voorbij moest zijn."