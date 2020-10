McLaren blijft puzzelen met F1 upgrades na tegenvallende GPs

McLaren bracht nieuwe onderdelen mee naar de Eifel Grand Prix, maar kon die door de mist op vrijdag niet genoeg uittesten en vergelijken met de vorige specificatie. In de kwalificatie was Carlos Sainz met de nieuwe onderdelen slechts tiende, twee plaatsen achter Lando Norris die met de originele spec reed.

Sainz meldde dat hij zich niet comfortabel voelde met de nieuwe onderdelen. Hij kon in een race met verschillende uitvallers nog vijfde worden, maar lag ver achter Norris toen de Brit de strijd moest staken.

McLaren besloot om het volledige pakket weer van de wagen te halen en beetje bij beetje weer te introduceren, te beginnen met de vrije trainingen in Portimao op vrijdag. "We willen het stap voor stap oppakken", verduidelijkte technisch directeur James Key op vraag van Motorsport.com. "We hebben een configuratie waarmee we het weekend willen aanvatten en dan zullen we dit weekend daarmee aan de slag gaan. Volgend weekend zullen we dan gradueel nieuwe onderdelen opnieuw introduceren."

Om te beginnen zullen zowel Sainz als Norris in Portimao aantreden met de wagen van Norris van de Eifel Grand Prix met enkele nieuwigheden. "Het is een soort van hybride. We hebben de spec van Lando van de Nürburgring met een nieuwe neus. Die werkt perfect, net zoals we hadden verwacht. Die maakt dus deel uit van onze huidige spec, daar zijn we tevreden mee. We hebben nog enkele andere updates voor dit weekend die vrijdag worden getest en mogelijk de rest van het weekend op de wagen kunnen blijven. De onderdelen die we op de Nürburgring niet konden testen kunnen we nu wel uitproberen, beetje bij beetje, om hen beter te begrijpen."

