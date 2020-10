Wolff: Mercedes beslist niet over toekomst Russell bij Williams

Russell is sinds 2017 onderdeel van het opleidingsprogramma van Mercedes en voor de start van het seizoen 2019 werd hij bij Williams gestald om ervaring op te doen in de Formule 1. De rijder kreeg een driejarig contract, dat hem tot en met 2021 aan Williams verbindt. In juli bevestigde het in Grove gevestigde team nog dat Russell en teamgenoot Nicholas Latifi in 2021 aan zouden blijven. In september nam Dorilton Capital Williams echter over en zij kijken met een fris paar ogen naar het rijdersduo, naar verluidt ook omdat de contracten een clausule zouden bevatten die het nieuwe management de mogelijkheid geeft om toch andere rijders aan te stellen.

Donderdag gaf Russell op Portimao aan dat hij zich geen zorgen maakt over zijn toekomst en dat hij dit weekend met het management van Williams zou gaan praten. Waarnemend teambaas Simon Roberts stelde in de persconferentie op vrijdag dat er ‘niets is veranderd’ aan de plannen voor 2021, maar hij weigerde een duidelijke bevestiging te geven dat Russell en Latifi volgend seizoen ook de rijders zijn. En zo kan het dus dat Russell mogelijk buiten de boot valt in 2021, nadat hij eerder dit jaar nog in beeld was om Valtteri Bottas te vervangen bij Mercedes. Perez wordt namelijk nadrukkelijk gelinkt aan het zitje van de Formule 2-kampioen van 2018.

Mercedes F1-baas Wolff vindt echter dat het geheel aan Williams is om te beslissen over het lot van Russell, aangezien hij niet kan oordelen over de financiële situatie van het team. “Uiteindelijk is het de beslissing van Williams. We weten allemaal van de kwaliteiten van George. Hij is een toekomstige ster en blijft ongeslagen ten opzichte van zijn teamgenoten in de Formule 1 [in de kwalificatie]. Soms is hij in staat hoogtepunten te laten zien in een auto die op dit moment niet competitief is, en ik denk dat hij een geweldige aanwinst is voor een team. Maar natuurlijk is daar ook de financiële realiteit, waarover ik absoluut niet kan oordelen.”

In tegenstelling tot Latifi neemt Russell geen financiële steun mee naar Williams, en ook Perez is in staat om geld in het laatje te brengen. De Mexicaan, die Racing Point eind 2020 moet verlaten, zei donderdag dat hij hoopt snel nieuws te hebben over zijn F1-toekomst, maar hij wilde niet zeggen of hij in gesprek is met Williams. Wolff bevestigde intussen wel dat Mercedes contact heeft gezocht met Williams over de geruchten rond Russell en Perez. “Ja, we hebben contact opgenomen over George. Maar zoals ik zei is het uiteindelijk de beslissing van Williams.”

Met medewerking van Luke Smith