Bottas wil pole verzilveren: Alleen winnen telt

“Gisteren was het lastig”, vertelde Bottas na afloop van de kwalificatie in Austin, waarin hij zijn twaalfde F1-pole behaalde met Mercedes. “Er klopte iets niet met mijn auto, maar we hebben de oorzaak kunnen vinden en er is goed werk verricht vanochtend om mijn auto weer in orde te krijgen.”

Nadat Bottas in de eerste run de snelste tijd noteerde, kon hij zich niet meer verbeteren. Gelukkig voor hem wisten de coureurs achter de Mercedes-man hem niet meer bij te halen. “Het voelt goed om zo vroeg in Q3 al zo’n ronde neer te zetten. De laatste run was er minder grip. Ik verloor alleen in sector 1 al één of twee tienden, dus ik ben blij dat niemand zich heeft verbeterd.”

De nummer twee in het kampioenschap kijkt uit naar zondag en geeft zichzelf goede kans op de zege. “We hebben gezien dat we op zondag meestal competitief zijn, dus dan is het goed dat we hier vanaf pole starten. Er zijn hier wat bochten waar het lastig is om de auto voor je te volgen en we hebben de snelheid om voorop te blijven.”

Door op zondag te winnen kan Bottas het kampioenschapsfeest van Hamilton nog een paar weken uitstellen. “Dat is het enige waar ik me mee bezig houd”, zei Bottas daarover. “Ik moet gewoon winnen en er is nog maar een heel klein deel van het weekend volbracht.”