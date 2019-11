Verstappen over moment met Hamilton: “Als jij mij verziekt, dan verziek ik jou”

De regerend wereldkampioen haalde de Nederlander in op het moment dat de vijftien overgebleven coureurs zich opmaakten voor een laatste snelle ronde in Q2. Verstappen was daar niet van gediend en wilde de positie terugpakken, maar net op dat moment trachtte Hamilton binnendoor te duiken bij Toro Rosso-coureur Daniil Kvyat. Verstappen moest vervolgens de bocht afsnijden om een botsing met de Mercedes te voorkomen. De Nederlander reageerde razend over de boordradio: “Lewis fucked us all, so it’s his fucking problem, what’s happening.”

“Weet je wat het is? Iedereen accepteert op een gegeven moment: hij zit voor mij en we blijven gewoon achter elkaar aan rijden. Maar Lewis rijdt gewoon door”, reageert Verstappen voor de camera van Ziggo Sport. “Het interesseert hem niet of… Ik weet niet wat het is, arrogant of… Maar op een gegeven moment denk ik bij mijzelf als hij mij inhaalt: Nou, dan flikker maar op. Als jij mij verziekt, dan verziek ik jou ook. Toen kreeg die hem natuurlijk terug. Gelukkig was het niet in Q3 en had ik mijn tijd al neergezet. Maar zoiets moet je gewoon niet doen, want daar is uiteindelijk niemand blij mee."

In de persconferentie noemde Verstappen het moment waarop hij Hamilton moest ontwijken een ‘close call’. “We waren ons allemaal aan het opmaken voor onze ronde, richting de laatste bocht, en het was volgens mij eerst Sebastian [Vettel], daarna Charles [Leclerc] en daarna Dany [Kvyat], die voor mij reed. We lieten allemaal onze snelheid zakken om een gat te laten vallen en vervolgens komt Lewis voorbij rijden alsof er verder niemand is en alsof het hem niets kan schelen. Dus ik had bij mijzelf zoiets van: ‘Als het jou niets kan schelen, dan kan het mij ook niets schelen’. Ik wilde mijn positie terug, want iedereen respecteert elkaars poging vanaf een bepaald punt. Dat was waarom het zo’n close call’ was.”