Na een dramatisch verlopen Q3 wist Max Verstappen dat hij in Hongarije voor een lastige opgave stond om überhaupt het podium te halen tijdens de race. Een overwinning had hij absoluut niet verwacht, maar toch zou de coureur van Red Bull Racing na 70 ronden op de Hungaroring met tien seconden voorsprong op Lewis Hamilton als winnaar worden afgevlagd. De door Red Bull gekozen strategie was uitstekend, Verstappen reed zelf een indrukwekkende inhaalrace en profiteerde daarnaast ook van het strategische gepruts bij Ferrari, dat niet voor het eerst dit seizoen steken liet vallen op dit vlak.

Na een ietwat moeizamere vrijdag, die onder warme omstandigheden werd afgewerkt, leek de Red Bull RB18 bovendien beter te gedijen bij de lagere temperaturen op zaterdag en zondag. Desondanks denkt voormalig F1-coureur Ralf Schumacher dat Red Bull dit resultaat voorafgaand aan de race niet voor mogelijk had gehouden. "Ik denk niet dat ze de hulp verwacht hadden, maar ik denk ook niet dat ze erop hadden gerekend dat de Red Bull zo zou vliegen", blikt hij bij de Duitse tak van Sky Sports terug op de zegetocht van Verstappen op de Hungaroring. Ook het duidelijke verschil tussen Verstappen en teamgenoot Sergio Perez heeft hij opgemerkt. "De Red Bulls waren allebei erg snel, maar Max was natuurlijk weer duidelijk beter."

Met dertien races achter de rug en nog negen krachtmetingen voor de boeg heeft Verstappen een geruststellende voorsprong van 80 punten op naaste achtervolger Charles Leclerc. Dat betekent in praktijk dat de Nederlander iedere race tweede mag worden achter de Monegask en dan nog de titel veiligstelt. Toch benadrukt Schumacher dat de titelstrijd absoluut nog niet voorbij is. "Er gaat nog veel gebeuren. Er moeten nog motoren worden vervangen, dus Max zal nog een keer van achteraf moeten beginnen", verwijst hij naar de uitspraken van Helmut Marko, die aankondigde dat beide Red Bull-coureurs in de tweede seizoenshelft nog een motorstraf gaan oplopen. "Aan de andere kant is dat ook geen probleem als het op een circuit gebeurt dat hem ligt."

Tegelijkertijd heeft Ferrari al zo'n motorstraf te pakken met beide coureurs, maar het ligt in de lijn der verwachting dat zowel Leclerc als Carlos Sainz dit jaar nogmaals naar een nieuwe motor moet grijpen. Wat volgens Schumacher ook in het voordeel van Verstappen spreekt, zijn de betere vorm van Mercedes en de reeks fouten die Ferrari recent op meerdere vlakken heeft gemaakt. De achterstand die zij moeten goedmaken, lijkt hem dan ook onoverbrugbaar. "Zelfs als Mercedes Verstappen vooraan punten gaat afsnoepen, dan kan hem niks gebeuren zolang hij voor Ferrari staat. Dat is waarom het zeer onwaarschijnlijk is, zeker als Ferrari het zo voor zichzelf verpest met de pitstops en de banden."

Video: Verstappen met inhaalrace naar eerste zege in Hongarije