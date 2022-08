Kans op hersenbeschadiging laat zien dat FIA moet ingrijpen, stelt Wolff

Het voorstel van de FIA om de technische reglementen voor 2023 te wijzigen valt niet in goede aarde bij een meerderheid van de teams. De internationale autosportbond wil in een poging porpoising in te dammen de vloerranden met 25 millimeter verhogen, maar diverse formaties zijn bang dat dit een onnodig duur herontwerp van de nieuwe auto's betekent. FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft de afgelopen twee weekenden de meningen van teams en coureurs gepeild. Op deze manier wil de voorzitter een beter inzicht van de situatie krijgen en uitzoeken welke maatregelen er precies genomen moeten worden. Hoewel sommige equipes de voorkeur geven aan een vloerverhoging van 10 millimeter, is er geen garantie dat Ben Sulayem akkoord gaat met dit compromis. Er wordt gesproken over een mogelijke juridische procedure wanneer de FIA het oorspronkelijke plan doorzet.

Mercedes juicht het plan van de FIA toe. Teambaas Toto Wolff had zaterdag in Hongarije een ontmoeting met de FIA-president. De Oostenrijker stelt daar een medisch rapport te hebben gezien, dat al het bewijs bevat waarmee het plan niet kan worden afgezwakt. "Er wordt in beide richtingen veel gepraat en gelobbyd, maar ik denk dat het in wezen gaat om de vraag waar we het nou precies over hebben", zegt Wolff. "De FIA heeft een medisch onderzoek laten uitvoeren naar porpoising. De samenvatting van de artsen is dat een frequentie van 1-2Hz, dat een paar minuten duurt, kan leiden tot hersenbeschadiging. Wij hebben 6-7Hz voor enkele uren. Het antwoord is dus heel eenvoudig: de FIA moet er iets aan doen."

Ondanks het medische rapport van de FIA, zijn niet alle F1-teams ervan overtuigd dat er een echt veiligheidsprobleem is voor volgend seizoen. Ferrari gelooft dat de plannen die tijdens het Belgische Grand Prix-weekend ingaan, waarbij teams zich aan een Aerodynamic Oscillation Metric moeten houden, genoeg gaan zijn om van het ergste stuiteren af te komen. Sportief directeur van Ferrari Laurent Mekies zegt: "We moeten voorzichtig zijn als we het over veiligheid hebben. Ik denk dat we allemaal in de persconferentie waren de laatste keer dat we het over dergelijke zaken hadden en dat was nog voor de halo. Er zijn een paar belangrijke zaken waar we het in de toekomst over moeten hebben, onder andere over rolbeugels. Ik denk dat de FIA met de nieuwe technische richtlijn, die vanaf België ingaat, het juiste pad is ingeslagen. Maar we moeten er wel voor zorgen dat we het porpoising-debat gescheiden houden van andere discussies."

Hoewel porpoising de afgelopen Grands Prix geen probleem is geweest, denkt Wolff dat het verkeerd is om te denken dat het probleem volledig is verdwenen. "Ik geloof nog steeds dat we geen keus hebben en er iets aan moeten doen, dat geldt ook voor de FIA", vervolgt hij. "Ik wil in Spa, of op andere circuits waar het asfalt niet erg glad is, niet hebben dat we niets hebben gedaan en mensen zeggen: 'nou, nu is het te laat'. Het argument dat we geen porpoising en bouncing hebben gehad in de laatste paar races telt niet. Want Silverstone, Paul Ricard en Oostenrijk zijn niet bepaald circuits waar we überhaupt zouden stuiteren."