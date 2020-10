Gasly baalt enorm van Honda-vertrek: "Gaat juist de goede kant op"

"Ik moet zeggen dat ik best teleurgesteld was toen ik het nieuws hoorde. Ik heb al best wel een lange werkrelatie met hen, die dateert van mijn Super Formula-seizoen in 2017. Ik heb altijd genoten van de samenwerking en geniet daar nog steeds van. Ze werken keihard om de doelen te halen, dus het is triest", laat Gasly aan onder meer Motorsport.com weten. Des te meer omdat er volgens de Fransman meer in het vat zat. "Ik zag echt een mooie toekomst voor Honda weggelegd. Zeker als je ziet waar ze vandaan zijn gekomen, daar hebben ze keihard voor gewerkt. Nu vechten ze voor overwinningen en ik denk echt dat Honda op termijn ook voor de wereldtitel had kunnen vechten."

Gasly hoopt trouwens dat Honda volgend jaar al een gooi naar de wereldtitel kan doen. "Vorig jaar konden ze voor overwinningen vechten met Red Bull en dit jaar zelfs met beide teams", refereert hij even aan zijn eigen zegetocht op Monza. "Hopelijk krijgen ze volgend jaar de kans om een wereldtitel te pakken, alvorens ze vertrekken." Het vertrek van Honda is persoonlijk een streep door de rekening voor de sympathieke coureur uit Rouen. Red Bull had immers grootste plannen met AlphaTauri als zusterteam, vallen die nu in duigen? "Het is nog te vroeg om ons nu al zorgen te maken. Red Bull en AlphaTauri hebben voldoende tijd om de beste oplossing te zoeken voor 2022, als we trouwens ook met de nieuwe reglementen te maken krijgen. Er is nog geen haast."

Teamgenoot Daniil Kvyat heeft een vergelijkbare blik op de zaken. De coureurs kregen het Honda-nieuws naar eigen zeggen pas vlak voor het versturen van het persbericht te horen. "Het kwam best verrassend voor mij. Toen ik in 2018 terugkeerde naar de Formule 1 keek ik er mede door de progressie van Honda zo enorm naar uit. Vanaf het allereerste moment dat ik in de auto stapte, voelde ik meteen dat ze enorm gemotiveerd en toegewijd zijn. Maar ik kan Honda alleen maar het beste wensen voor hun toekomst en ben blij dat ik onderdeel van hun F1-geschiedenis mag zijn." Zorgen over de toekomst van het team maakt hij zich evenmin. "Dit is nog niet de tijd om ons zorgen te maken. Honda zal er volgend jaar nog zijn waardoor het management afdoende tijd heeft om alle opties goed af te wegen. Ik maak me om eerlijk te zijn nog geen zorgen. Ik wil deze periode met Honda vooral zo goed mogelijk afsluiten. De mensen bij Honda kennende, blijven ze dit jaar en ook volgend jaar zeker nog met updates komen."

VIDEO: Het vertrek van Honda uit de Formule 1 geanalyseerd