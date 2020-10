Medewerker Mercedes F1-team test positief op corona

“We kunnen bevestigen dat een teamlid positief is getest”, liet een woordvoerder van Mercedes weten. “We hebben direct ingegrepen en behandelen de zaak volgens de protocollen van de FIA met wie we nauw samenwerken. We treden niet in details en vragen jullie begrip daarvoor.” De medewerker is in quarantaine geplaatst om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en er komt een contactonderzoek om te zien of zijn directe collega’s zijn besmet.

Het is voor zover bekend voor het eerst sinds Sergio Perez eind juli in Silverstone positief werd getest dat een medewerker van een Formule 1-team besmet is geraakt. Het totale aantal besmettingen rondom de Formule 1 ligt een stuk hoger: in totaal zijn er – sinds de eerste tests in juni werden afgenomen – 26 positieve gevallen gemeld, veelal ging het daarbij echter om lokaal personeel dat niet tot een team, de FIA of F1-organisatie behoorde.

Sinds het Formule 1-seizoen in eind juni weer op gang is gekomen, worden uiterst strenge protocollen gehanteerd. Zo wordt er gewerkt in zogeheten bubbels die geen contact met elkaar mogen hebben en hebben de teamleden strikte instructies gekregen over wat ze buiten de Grand Prix-weekenden wel en niet mogen doen. Ook wordt het teampersoneel en de betrokkenen van de FIA en de F1-organisatie elke vijf dagen aan een coronatest onderworpen. Sinds de maatregelen van kracht zijn, zijn er al zo’n 50.000 coronatests uitgevoerd. Vrijdag volgt een nieuwe update van de FIA en de Formule 1 met een laatste stand van zaken.