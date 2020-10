Teambaas Steiner: "Ilott nog niet op shortlist Haas"

De Engelse Ferrari-junior en Formule 2-coureur maakt morgen zijn Grand Prix-debuut, hij vervangt in de eerste vrijdagse sessie bij Haas Romain Grosjean. Dat gebeurt op verzoek van motorleverancier Ferrari dat de drie talenten Ilott, Mick Schumacher (beiden dit weekend) en Robert Shwartzman (in Abu Dhabi) in actie wil zien.

De test doet de vraag rijzen wie er volgend jaar bij Haas rijdt. De contracten van Grosjean en Kevin Magnussen lopen aan het einde van dit seizoen af en het team is zich aan het beraden of het nog een jaar met de twee kemphanen verder wil of het over een andere boeg wil gooien. Daarvoor is een shortlist gemaakt waarop tien namen staan, maar Ilott is er daar niet één van, zo liet Steiner donderdagmiddag weten. “Hij staat niet op de lijst omdat hij een Ferrari-coureur is. Hij is hun coureur, en daarom staat hij niet op onze lijst. Ik heb geen idee wat ze met hem doen, wat hun plannen met hem zijn. Dus staat hij op het moment niet op onze lijst.”

Dat wil niet zeggen dat Steiner het niet ziet zitten in de jonge Engelsman. “Ik heb veel respect voor hem, hij staat tweede in het F2-kampioenschap en dat betekent dat hij best goed is. Ik heb hem vanochtend even kort ontmoet en we hebben later vandaag nog een bespreking. Dan zal ik hem wat beter leren kennen. Maar eerlijk gezegd: hij staat vandaag niet op onze lijst. Misschien staat hij er morgen wel op, dat weet ik niet. Het zal in ieder geval niet afhangen van zijn resultaat in de vrije training.”

Bij Haas zouden naast Grosjean en Magnussen ook Sergio Perez en Nico Hülkenberg op de ‘lijst van tien’ staan. Steiner kon nog geen uitsluitsel geven over wanneer de rijdersbezetting voor 2021 bekend wordt gemaakt. “We gaan langzaam die kant op. Dit is niet eenvoudig, maar ik zou zeggen dat we de goede kant op gaan.”