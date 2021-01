Gasly wil met AlphaTauri vooraan in middenveld strijden in 2021

AlphaTauri en Gasly hebben een prima 2020 achter de rug. Het team eindigde met P7 weliswaar een plaatje lager in het constructeurskampioenschap dan in 2019, maar voor het eerst in de geschiedenis van het team scoorde men in een seizoen meer dan honderd punten. De bekroning op het seizoen kwam tijdens de Grand Prix van Italië, waar Gasly voor het eerst een F1-race won. Die zege was de eerste voor het in Faenza gevestigde team onder de naam AlphaTauri en de tweede in zijn totaliteit, nadat Sebastian Vettel in 2008 op Monza de sterkste was voor Toro Rosso.

Gasly scoorde op weg naar de tiende plaats in het kampioenschap 75 punten, aangevuld met 32 punten voor teamgenoot Daniil Kvyat. De 24-jarige Fransman onderschrijft dat AlphaTauri een mooi 2020 achter de rug heeft. “Het is voor ons een heel succesvol jaar geweest. Volgens mij hebben we als team meer punten gescoord dan ooit tevoren, dus het is geweldig om daar onderdeel van te zijn.” Dat het team desondanks lager eindigde in het kampioenschap dan in 2019 schrijft Gasly toe aan de kleine verschillen in de middenmoot. “Tegelijkertijd hebben we meer dan 100 punten, maar staan we slechts zevende in het kampioenschap voor teams. In het verleden was dat soms wel goed voor de vijfde of zelfs de vierde plaats. Het laat simpelweg zien hoe klein de verschillen in de middenmoot zijn.”

In de jacht op een betere klassering in de titelstrijd van 2021 heeft AlphaTauri afscheid genomen van Kvyat, die bezig was aan zijn derde periode bij de renstal van teambaas Franz Tost. De Rus wordt vervangen door de Japanse debutant Yuki Tsunoda, die in 2020 indruk maakte tijdens zijn eerste en enige seizoen in de Formule 2. In combinatie met een forse stap vooruit met de bolide van AlphaTauri moet dat leiden tot betere resultaten, vindt Gasly. “Ik hoop dat we in 2021 een stap zetten die groot genoeg is om vooruit te komen in het middenveld, zodat we iets meer aan het front van dat gevecht zitten. Dat is denk ik het doel.”

VIDEO: Pierre Gasly blikt terug op zijn eerste F1-overwinning