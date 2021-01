Alpine onthult naam F1-auto 2021 en voorlopige livery

Het jaar 2021 staat voor Renault in het teken van verandering en de grootse plannen van het merk werden donderdagochtend gepresenteerd onder de noemer ‘Renaulution’. Daarbij kwamen ook de plannen voor Alpine ter sprake. Het automerk moet zelf een vooruitstrevende rol gaan spelen, met het plan dat toekomstige straatauto’s volledig elektrisch moeten worden. Ook zijn er plannen om in samenwerking met Lotus een volledig elektrische sportwagen te ontwikkelen. Eerder werd al bekend dat de naam Renault uit de F1 zou verdwijnen en dat Alpine daarvoor in de plaats zou komen. Nu is duidelijk dat de Franse sportwagenbouwer de hele autosporttak onder die naam gaat opereren.

Tijdens de presentatie kwam ook nieuwe Alpine CEO Laurent Rossi aan het woord. Hij werd maandag al gepresenteerd voor die functie, die in eerste instantie ingevuld zou worden door Cyril Abiteboul. De Fransman, die de afgelopen jaren aan het hoofd stond van het F1-team van Renault, is bij de Renault Group vertrokken. Het eerste wapenfeit van Rossi was onder andere de presentatie van de nieuwe identiteit van het Alpine F1 Team.

Daarbij werd onder andere een tijdelijke kleurstelling gepresenteerd. Alpine doet afstand van het zwart-geel waarmee Renault sinds 2016 uitkwam in de Formule 1. In plaats daarvan werd een overwegend zwarte kleurstelling gepresenteerd, met aan de achterkant van het bodywork een Franse vlag. “De vandaag gepresenteerde livery is de eerste incarnatie van de nieuwe identitei van het Alpine F1-team”, zei ontwerpdirecteur Anthony Villain van Alpine. Rossi maakte echter meteen duidelijk dat dit niet de livery is waarmee Alpine in 2021 aan de start van de races gaat verschijnen. “Ik ben trots om jullie voor het eerst de F1-auto voor dit seizoen te laten zien. We zullen de livery van de gloednieuwe A521 volgende maand onthullen.”

De presentatie van de nieuwe bolide, die dus de naam Alpine A521 draagt, en de uiteindelijke livery vindt volgende maand plaats tijdens een evenement waarbij ook coureurs Fernando Alonso en Esteban Ocon aanwezig zijn. In die naam staat de A voor Alpine, A500 voor het F1-project van het merk en de 21 voor het jaar 2021. Wie er na het vertrek van Abiteboul de leiding krijgen over de renstal, dat is nog niet helemaal duidelijk. De verwachting is dat Marcin Budkowski promotie maakt en vanaf 2021 teambaas de teambaas van Alpine F1 wordt. Voormalig Suzuki MotoGP-baas Davide Brivio wordt al een tijd in verband gebracht met een rol als CEO van het team.