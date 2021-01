F1 introduceert nieuw format voor terugkerende Virtual Grands Prix

Toen de Formule 1 de start van het seizoen 2020 moest uitstellen vanwege het coronavirus ging een reeks coureurs meteen aan de bak op de virtuele circuits. De koningsklasse van de autosport besloot daarop op een eigen reeks esports-races af te werken in de game F1 2019, die uiteindelijk het label Virtual Grand Prix kregen. Meerdere F1-coureurs gaven daarbij acte de présence, terwijl de rest van het deelnemersveld bestond uit onder andere sporticonen en bekende artiesten. De virtuele titel werd uiteindelijk gewonnen door George Russell, terwijl ook Alexander Albon en Charles Leclerc races wisten te winnen.

De races werden in totaal door 30 miljoen mensen bekeken en dat is voor de Formule 1 reden om de Virtual Grands Prix in 2021 terug te laten keren. Vanaf zondag 31 januari worden drie weken op rij een race georganiseerd en dat gebeurt met een ander format dan afgelopen winter. De coureurs uit de F1 Esports Pro Series zullen eerst een sprintrace van vijf ronden afwerken om de startopstelling te bepalen voor de hoofdrace. In die hoofdrace hoopt de F1 zowel huidige als voormalige coureurs, topsporters en andere beroemdheden aan de start te krijgen. De lengte van de hoofdraces is vijftig procent van een officiële F1-race.

Met de resultaten in de hoofdrace worden punten gescoord voor het teamkampioenschap en dat is weer van belang voor de prijs die daarmee gewonnen kan worden: het team dat de drie Virtual Grands Prix de meeste punten heeft gescoord, wint een prijzenpot die gedoneerd mag worden aan een goed doel naar keuze. “2020 was voor iedereen een lastig jaar, maar we kijken ernaar uit om de fans meer spanning te brengen in 2021”, zei Julian Tan, hoofd esports van de F1. “Dat begint met de terugkeer van de Virtual Grands Prix, waarbij we een aantal bekende gezichten verwelkomen die het vorig jaar zo’n bijzondere ervaring maakten. Tevens nodigen we een aantal nieuwelingen uit, en dat alles voor het goede doel.”