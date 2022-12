De la Rosa: Aston Martin stelde contract Alonso binnen paar uur op

Fernando Alonso reed de afgelopen twee Formule 1-seizoenen in dienst van Alpine, nadat hij daarvoor juist twee jaar niet in de koningsklasse reed. Voor velen kwam het in augustus als een grote verrassing dat Aston Martin bekendmaakte dat de 41-jarige coureur in 2023 naar het team zou komen. Alonso wordt daar gekoppeld aan Lance Stroll, de zoon van teameigenaar Lawrence Stroll. De aankondiging dat hij Alpine zou verlaten voor een avontuur bij Aston Martin kwam slechts enkele dagen nadat Sebastian Vettel aankondigde dat hij F1 na 2022 vaarwel zou zeggen.

Aanvankelijk stond het aantrekken van Alonso echter helemaal niet in de plannen van Aston Martin, zo verklapt brand ambassador en voormalig F1-coureur Pedro de la Rosa. Toen Vettel zijn vertrek wereldkundig maakte, heeft het team echter razendsnel geschakeld. "Het begon allemaal met Vettels pensioen, wat een gat achterliet. Binnen een paar dagen hebben ze Alonso aangetrokken. Dat was eigenlijk niet het plan, maar na Vettels bekendmaking is het contract gehaast in een paar uur opgesteld", vertelde De la Rosa in een interview met Motorsport.com bij de presentatie van een documentaire over het leven van Alex Palou op Movistar +.

Geen herhaling van frictie met teamgenoot bij Aston Martin

Tijdens de bandentest in Abu Dhabi stapte Alonso voor het eerst in bij Aston Martin, dat na Minardi, twee keer Renault, twee keer McLaren en Ferrari zijn vijfde verschillende F1-team wordt. Op die eerste dag maakte hij indruk op landgenoot De la Rosa. "Ik zag de echte Fernando van de afgelopen twintig jaar, die supergemotiveerd, heel professioneel, hardwerkend, precies en een geweldige motivator was. Uiteindelijk denk ik dat dit voor een team als Aston Martin heel belangrijk is. Ze zijn een viervoudig wereldkampioen kwijtgeraakt, maar hebben meteen een andere superkampioen aangetrokken. Dat is belangrijk. Het draait niet alleen om snel zijn, wat Fernando is, maar bovenal om dingen overbrengen, het team motiveren en weten hoe je als team samenwerkt. Op deze vlakken is Fernando denk ik heel compleet."

De interne samenwerking van Alonso met Alpine-teamgenoot Esteban Ocon liet in de slotfase van 2022 echter wel wat te wensen over. Het tweetal had alleen in Brazilië al meerdere aanvaringen en leken niet meer op dezelfde golflengte te zitten. De la Rosa verwacht bij Aston Martin echter geen herhaling van zetten. "De relatie met je teamgenoot hangt uiteindelijk niet alleen af van het team, maar ook van de coureurs zelf en het onderlinge respect. Ik verwacht dat ze heel goed met elkaar kunnen opschieten, want ze zijn allebei ervaren coureurs", legt hij uit. "We mogen de snelheid en de ervaring van Stroll niet onderschatten. Dit wordt zijn zevende seizoen, dus ik denk al met al dat ze een goed rijdersduo gaan vormen en dat ze prima met elkaar kunnen opschieten."