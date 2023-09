Pedro de la Rosa kwam in 1998 als testcoureur van Jordan de Formule 1 binnen. Een jaar later stapte hij voor twee F1-seizoenen over naar Arrows, alvorens hij in 2001 de switch als testrijder naar Prost maakte. Later dat jaar ging hij als vaste coureur aan de slag bij Jaguar. Daarna verbond de Spanjaard zich voor een lange tijd aan McLaren, waar hij ook als testcoureur aan de slag ging en ook nog een aantal Grands Prix reed. Via BMW-Sauber belandde De la Rosa uiteindelijk bij HRT. Een achterhoede team dat nooit van de grond kwam, maar het toch drie F1-seizoenen volhield.

De inmiddels 52-jarige Aston Martin-ambassadeur verbleef alleen in 2012 bij de formatie. Het werd ook meteen zijn laatste actieve F1-seizoen. Bijzondere resultaten boekte de voormalig teamgenoot van Jos Verstappen er niet. Een jaar eerder informeerde hij echter toenmalig McLaren-teambaas Ron Dennis, het team waar hij testcoureur was, over zijn overstap en die nam geen blad voor de mond.

"Ik belde Ron Dennis op", zegt De la Rosa in een interview met de officiële Formule 1-website. "Ik herinnerde me dat ik hem in China vertelde: 'Ik wil weg, ik wil weer gaan racen. Hij zei: 'Dat begrijp ik, waar ga je racen?' Ik zei dat ik naar HRT ging. Ron werd plots nerveus toen ik HRT zei. Hij keek niet meer in mijn ogen, maar wees naar mijn borst en zei: 'HRC? Je ben echt knettergek!' Ik durfde hem niet meer te zeggen dat het HRT was. Ron wist dus niet eens de naam juist te spellen. Het boeide hem niets. Je concentreert je namelijk alleen op de teams waar je tegen vecht, niet op teams die je op een ronde zet!"

Budgetproblemen

Het F1-seizoen 2012 bestond uit twintig Grands Prix. De Spanjaard reed er maar negentien. Door de 107%-regel slaagde HRT er niet in om met beide auto's door de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië te komen. Hierdoor moesten De la Rosa en teamgenoot Narain Karthikeyan de eerste GP van 2012 missen. Dat jaar viel de Spanjaard nog vier keer uit. Zijn beste resultaten behaalde hij met een zeventiende plek in Valencia, Singapore, Abu Dhabi en Brazilië. "Ik wist waar ik naartoe ging en welke uitdagingen ons stonden te wachten. Het was een team zonder geld, een team dat zichzelf herstructureerde, maar het was een Spaans F1-team. Dat is wat ik aan het einde van mijn loopbaan het liefste wilde. Ik wist dat als ik er niet voor ging, ik nooit meer een Spaans F1-team zou zien."

Toch blikt hij positief terug op die periode: "Eerlijk gezegd was het een van de mooiste jaren die ik in de Formule 1 heb doorgebracht", gaat de Spaanse oud-coureur verder. "In de eerste paar races werkte de DRS niet en was er geen geld voor het KERS-systeem. Ik weet nog heel goed dat teambaas Luis-Perez Sala na de Maleisische kwalificatie zei: 'Als je pit en van banden wisselt, zet de auto dan in neutraal en geef geen gas. Ik wil dat de monteurs op een veilige manier de banden kunnen vervangen.' Ik zei tegen hem: 'Luis, nog nooit heeft een teambaas tegen me gezegd dat ik iets langzaam moet doen!' Maar het was een andere mentaliteit. Je was er om te overleven."

Het initiële plan was dat De la Rosa in 2014 zelf teambaas zou worden van HRT, maar het team hield na 2013 op te bestaan. "Ik ontmoette fantastische mensen die met weinig veel deden. Het idee van een Spaans team in Madrid, met Spaanse engineers en monteurs was aantrekkelijk. Ik zou het zo weer doen. Het was voor mij een van mijn beste jaren in F1."

Pedro de la Rosa in de HRT van 2012. Foto: HRT F1 Team