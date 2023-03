Pedro de la Rosa en Fernando Alonso zijn grote bekenden van elkaar en na meerdere samenwerkingen zijn ze bij het Aston Martin Formule 1-team herenigd. Alonso voelt zich als coureur thuis bij het team uit Silverstone terwijl De la Rosa als teamambassadeur geniet van de podiumplaatsen die zijn landgenoot in zijn eerste twee races bij het team heeft behaald. Alonso's derde plek in Saudi-Arabië was tevens een historische: het was de honderdste podiumplek van de tweevoudig wereldkampioen, die zo in een illuster rijtje is gekomen en deel uitmaakt van de 'club van honderd'. De la Rosa is daarom vol lof over zijn collega en stelt dat mensen 'niet weten wie de echte Fernando is'.

"Ze zien dat hij zeer toegewijd en geconcentreerd is, maar wat ze niet zien en wat ze zich niet realiseren, is hoe makkelijk hij is", zegt De la Rosa in een interview van Aston Martin. "Hij heeft een enorm gevoel voor humor en neemt zichzelf niet te serieus. Dat is een van zijn sterke punten: hij voelt geen druk."

Bovendien bewondert De la Rosa Alonso ook om een andere reden: zijn gedrevenheid. Waar bijvoorbeeld Sebastian Vettel en Nico Rosberg vroeg stopten met de Formule 1, is de 41-jarige Alonso niet van plan om op korte termijn met pensioen te gaan. "Er zijn veel wereldkampioenen die hun scherpte verliezen als ze geen competitieve auto meer hebben", stelt De la Rosa. "Fernando is niet zo. Hij heeft zijn niveau en motivatie behouden. Dat hij zoveel Formule 1-podiums heeft behaald en nog steeds dezelfde honger heeft als toen hij begon, ondanks dat hij al zoveel jaar geen competitieve auto meer heeft gehad, is iets wat ik echt in hem bewonder."

De la Rosa, die zelf in 2012 voor het laatst in de Formule 1 reed, hoopt daarom op het beste voor zijn goede vriend, die bij Aston Martin al meer zicht heeft op een derde titel dan bij Alpine het geval was. "Het zou een droom zijn om Fernando weer tot wereldkampioen gekroond te zien worden. Hij verdient het. Wat je ook doet in het leven, als je het beste van jezelf geeft, word je vroeg of laat beloond. Fernando heeft tientallen jaren het beste van zichzelf gegeven. Als je kijkt naar de reis die hij heeft gemaakt, alles wat hij heeft gedaan en alles wat hij heeft meegemaakt, zou het opnieuw winnen van het wereldkampioenschap een passend slot zijn van een bijzondere Formule 1-carrière."