Voormalig F1-coureur Philippe Streiff (67) overleden

In de juniorklassen onder de Formule 1 liet Philippe Streiff zich al goed zien. Zo werd hij in 1981 kampioen in de Franse Formule 3 en in combinatie met zijn vierde plek in het Europese kampioenschap was dat voldoende om promotie naar de Europese Formule 2 af te dwingen. Aldaar zou de in Grenoble geboren coureur drie seizoenen racen, met een zege en de vierde plek in de titelstrijd van 1984 als hoogtepunt. In datzelfde jaar stond Streiff ook op het podium in de 24 uur van Le Mans, maar ook debuteerde hij namens Renault in de Formule 1. Hij mocht in Portugal instappen in de derde auto van het team, maar viel uit vanwege een probleem met de versnellingsbak.

In 1985 reed Streiff hoofdzakelijk in de nieuwe Formule 3000, maar tegen het einde van het seizoen mocht hij opnieuw opdraven in de Formule 1. Als vervanger van Andrea de Cesaris reed hij vier races voor Ligier, afgewisseld met een optreden voor Tyrrell in Zuid-Afrika. Tijdens de slotrace in Australië stond Streiff namens Ligier op het podium met de derde plek. Het bleek uiteindelijk ook het enige podium dat hij in de koningsklasse zou behalen. In 1986 en 1987 reed hij twee volledige seizoenen in dienst van Tyrrell, waarin hij in totaal zeven punten scoorde. Voor 1988 volgde een weinig succesvolle overstap naar AGS, het team waar hij eigenlijk ook in 1989 voor zou uitkomen.

Daar kwam het echter nooit van. In de aanloop naar de seizoensopener op Jacarepagua had Streiff een horrorcrash tijdens een bandentest op het circuit, wat werd veroorzaakt door een technisch probleem. Bij de crash werd hij over de bandenstapels gelanceerd en brak de rolbeugel af, waardoor hij verlamd raakte en de rest van zijn leven in een rolstoel zou doorbrengen. Toch bleef Streiff daarna betrokken bij de autosport. Zo organiseerde hij in de vroege jaren 90 de Masters Karting Paris Bercy, waaraan F1-toppers als Alain Prost en Ayrton Senna deelnamen. Ook deed hij in 1994 een mislukte poging om Ligier over te nemen met Hughes de Chaunac. Er kwam echter geen goedkeuring voor het plan om van het team een opleidingsploeg voor Williams te maken. In de latere jaren van zijn leven zou Streiff veel aandacht vragen voor bewustwording over problemen met handicaps en het verbeteren van de veiligheid op de openbare weg.

Vrijdagavond 23 december werd bekend dat Streiff op 67-jarige leeftijd is overleden. Hij is de tweede Franse voormalig F1-coureur die deze maand het leven heeft gelaten. Begin deze maand stierf tweevoudig GP-winnaar Patrick Tambay op 73-jarige leeftijd.

Philippe Streiff au volant de la Tyrrell DG016 à Imola en 1987.