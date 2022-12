Tweevoudig F1 GP-winnaar Patrick Tambay (73) overleden

De familie van Patrick Tambay heeft zondag tegenover persbureau AFP bevestigd dat de voormalige Franse coureur op 73-jarige leeftijd is overleden. De afgelopen jaren voerde hij al een strijd tegen de ziekte van Parkinson. Ook leed hij aan diabetes.

Tambay werd op 25 juni 1949 geboren in Parijs. Nadat hij op jonge leeftijd een getalenteerde alpineskiër was, rolde hij enigszins toevallig op 23-jarige leeftijd de autosport in. Via de Formule Renault en drie seizoenen in de Formule 2 maakte de Fransman in 1977 al zijn debuut in de Formule 1 voor Theodore Racing, waarvoor hij drie keer in de punten eindigde. Een jaar later volgde de stap naar McLaren, waar hij na twee seizoenen alweer vertrok zonder heel aansprekende resultaten te behalen. Na een jaar in Can-Am, waar Tambay in 1977 al kampioen werd en dat in 1980 herhaalde, volgde in 1981 de terugkeer in de Formule 1.

De eerste helft van het seizoen kwam Tambay opnieuw uit voor Theodore Racing, om de tweede helft van het jaar in dienst van Ligier te rijden. Een succes werd dat niet en in 1982 leek hij dan ook buiten de boot te vallen. Na de tragische gebeurtenissen rond Gilles Villeneuve en Didier Pironi kreeg Tambay halverwege het jaar echter de kans om in te stappen bij Ferrari. Met succes: in Groot-Brittannië stond hij voor het eerst op het F1-podium, om twee races later in Duitsland zijn eerste F1-zege te boeken. Tot slot werd hij tweede in de GP van Italië. Tambay mocht in 1983 aanblijven bij Ferrari en zou daar het beste jaar van zijn F1-loopbaan kennen. Met vijf podiumplaatsen, waarvan één zege, werd de Parijzenaar vierde in de eindstand.

In 1984 en 1985 stond Tambay nog enkele keren op het podium in dienst van Renault, maar door betrouwbaarheidsproblemen kwam hij niet verder dan P11 en P12 in het kampioenschap. Zijn negende en laatste seizoen in de koningsklasse reed de Fransman voor Team Haas, waarvoor hij twee punten scoorde.

Tambay deed voor zijn F1-debuut en na afloop van zijn avontuur in de koningsklasse ook enkele malen mee op Le Mans. In 1976 en 1977 haalde hij de finish namens Renault, terwijl hij in 1981 opnieuw uitviel in een bolide van Rondeau. Zijn laatste poging op het Circuit de la Sarthe deed hij met Jaguar 1989. Samen met teamgenoot Jan Lammers werd Tambay vierde. Na zijn actieve racecarrière, die onder meer 114 deelnames aan Grands Prix omvatte, gaf hij onder meer F1-commentaar voor de Franse televisie.