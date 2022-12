Interview Max Verstappen: 2022 uniek, Mercedes in 2023 ook absoluut weer vooraan

Slechts een paar maanden na het bloedstollende slot van 2021 mochten Max Verstappen en zijn collega's alweer opdraven op het Bahrain International Circuit. De winterstop was kort, zeker voor de kemphanen van vorig jaar. Voor Lewis Hamilton gold dat vooral in mentaal opzicht. De klap van Abu Dhabi was nog niet verwerkt of Hamilton kreeg een nieuwe dreun toen de W13 kinderziektes bleek te hebben. Voor Red Bull was het vooral technisch een race tegen de klok. Adrian Newey heeft niet voor niets uit de doeken gedaan dat het team langer heeft doorgewerkt aan de 2021-auto 'dan dat normaal goed zou zijn.' Maar ja, een bijzonder jaar vraagt om een bijzondere aanpak. 2021 was zo'n bijzonder jaar en met de uiteindelijke wereldtitel is die keuze het waard gebleken.

Vervolgvraag luidde of Red Bull er een prijs voor zou betalen. Een vraag die ook bij Verstappen leefde, zo erkent hij bijna een jaar later. "Teams die niet zo'n intense titelstrijd hadden, konden natuurlijk veel eerder beginnen. Daardoor dacht ik eerlijk gezegd dat het begin van het jaar lastig zou worden voor ons. Maar ik was positief verrast hoe competitief we meteen waren." Toch bleek de betrouwbaarheid nog een achilleshiel met twee uitvalbeurten in de eerste drie races. Verstappen zei vijfenveertig races nodig te hebben voor de wereldtitel en worstelde met het overgewicht van de RB18. Helmut Marko heeft uit de doeken gedaan dat de bolide bijna twintig kilogram boven het minimumgewicht van de FIA zat. Het beïnvloedde niet alleen de stopwatch, maar ook hoe de auto zich gedroeg. "Maar op dat moment wilde ik niet eens aan het kampioenschap of aan de komende races denken. Zo'n ommekeer had ik sowieso nooit voor mogelijk gehouden. Maar als team zijn we rustig gebleven, dat is met de kennis van nu het belangrijkste."

Als we om te beginnen teruggaan naar die eerste raceweekenden voor jou als individu, hoeveel heb je jouw rijstijl aan moeten passen aan het nieuwe reglement, aan de auto's met het grondeffect?

In het begin was dat wel even omschakelen. De eerste keer ook al puur met het zicht trouwens. Verder zijn deze auto’s natuurlijk zwaarder en ook een stuk stijver dan voorheen. Dat voelt anders en de banden reageren daar ook weer anders op. Ik heb mijn rijstijl daardoor wel iets moeten aanpassen. Maar dat is ook onderdeel van de sport. In de Formule 1 moet je jezelf continu aanpassen. De auto voelt op ieder circuit en op ieder soort asfalt weer net iets anders aan. Ik moest me ook weer aanpassen toen de auto gewicht verloor en scherper werd, al was dat natuurlijk een stuk fijner.

Naast aanpassen aan het grondeffect zat je in het begin met dat overgewicht. Je staat erom bekend dat je graag met een scherpe voorkant en een losse achterkant rijdt. Was dit voor het eerst in je carrière dat je echt exact het tegenovergestelde kreeg voorgeschoteld?

Ja. De auto was natuurlijk veel te zwaar, en dat overgewicht zat ook nog eens op de verkeerde plek. Daardoor kreeg ik als coureur meer blokkerende wielen en ook veel onderstuur. Ik kon niet echt op de auto vertrouwen, ik wist niet wanneer die momenten precies zouden komen in een bocht. Een kwalificatieronde was in die eerste raceweekenden een beetje gokwerk. In Q1, Q2 en Q3 vroeg ik mezelf voortdurend af: ‘oké, waar ga ik blokkeren, waar krijg ik onderstuur en hoe gedraagt de auto zich deze run?’ Ik kon de limiet van de auto daardoor niet helemaal opzoeken. Maar toen we gewicht verloren, werd de auto meteen veel scherper. Dat is trouwens niet alleen hoe ik het graag heb, maar sowieso hoe een race-auto aan moet voelen. Dat heeft natuurlijk enorm geholpen.

Het gekke is: toen je eenmaal de snelste auto had, was je ook al bijna wereldkampioen...

Haha, ja. We hebben het achteraf gezien heel snel omgedraaid. Dat weekend in Imola is heel belangrijk geweest na de problemen die we hebben gehad. De manier waarop we daar reageerden, is in mijn optiek het kantelpunt geweest. Daarna hebben we ook aardig wat races gewonnen waarin we zeker niet het snelst waren, zo eerlijk moet je zijn. Maar in die weekenden waren we wel beter qua strategie of gewoon meer consistent dan Ferrari. Op een gegeven moment kregen we alsnog de snelste auto en dat maakte het leven natuurlijk iets makkelijker. Toen hoefde ik niet meer iedere keer risico's te nemen. Na die eerste uitvalbeurten wist ik namelijk dat ik snel punten moest scoren, maar ook dat ik me geen enkele fout of uitvalbeurt kon permitteren.

Dat is prima gelukt en in Japan was het bingo. Je hebt begin dit jaar aangegeven dat het voor de Formule 1 als geheel goed is dat Ferrari weer vooraan meedeed. Het gevecht verliep dit jaar sowieso respectvol, tussen beide teams en ook tussen jou en Charles. Was het daardoor niet mooier geweest voor F1 als Ferrari nog iets langer echt mee kon doen?

Aan de ene kant wel, ja. Als je kijkt hoe dicht de auto's bij elkaar zaten, dan is het sowieso verrassend om zo'n groot gat te hebben. Er zijn niet veel weekenden geweest waarin we echt dominant waren. Maar aan de andere kant kan ik best leven met hoe het nu is verlopen [lacht]. Kijk, een seizoen zoals dat van vorig jaar was natuurlijk heel intens. Het zou niet goed zijn om het ieder jaar zo te hebben. In dat opzicht vond ik het wel prima zo. Volgend jaar zal het sowieso weer een stuk dichter bij elkaar zitten.

Nu we 2021 en 2022 toch aan het vergelijken zijn. Je gaf in Japan aan dat de wereldtitel van 2021 emotioneler is, maar dat die van dit jaar beter is. Wat maakt deze precies beter, zowel individueel als ook vanuit teamoogpunt?

Dat gaat om het totaalplaatje. De performance was van beide kanten gewoon beter dit jaar. Om te beginnen was onze auto een stuk competitiever dan het seizoen daarvoor. Toen ik in 2021 naar de laatste paar races ging, wist ik al dat we niet meer de snelste auto hadden. Dat was natuurlijk niet het allerbeste gevoel om te hebben voor mij als coureur. Dit jaar was de auto beter. Dat moet ook wel, anders kun je natuurlijk niet zoveel races winnen. En we hebben de constructeurstitel dit jaar ook te pakken, dus ja, ik denk zeker dat dit jaar nog meer voldoening geeft dan vorig seizoen - ook voor het team.

Technisch en operationeel gezien, is dit dan het beste team dat je hebt meegemaakt?

Zeker. Dit seizoen is op beide vlakken absoluut het beste jaar binnen ons team geweest.

Heb je persoonlijk ook nog weer een stap gezet, misschien door de rust van die eerste wereldtitel?

Nou ja, als ik kijk naar mijn eigen optredens, dan mocht ik vorig jaar ook al niet klagen. Natuurlijk probeer je het ieder jaar weer beter te doen, maar die verbetering zit vooral in de ervaring en dat je dingen al eens hebt meegemaakt. Qua pure snelheid is er niet veel anders, denk ik. Het zou ook heel gek zijn om in deze fase van je carrière nog ineens één of twee tienden per ronde te vinden. Dan heb je voor die tijd iets verkeerd gedaan. Maar doordat je veel dingen al eens hebt meegemaakt, kun je wel beter met situaties omgaan als je daar nog eens in komt. Qua pure snelheid ben ik dus niet veel beter, maar door de ervaring kun je een auto net iets anders afstellen en kun je iets preciezer zijn. Daar zit het verschil vooral in.

Je hebt dit jaar een paar gedenkwaardige races afgeleverd. De inhaalraces in België en Hongarije natuurlijk, maar ook de regenrace in Japan. Als je er zelf eentje uit moet pikken, welke zou dat zijn?

Sowieso Spa, omdat eigenlijk alles goed ging dat weekend. Spa is altijd al mijn favoriete circuit geweest, maar meestal waren we daar te langzaam op rechte stukken. Om dat te compenseren moesten we met minder downforce rijden, maar daardoor begonnen we te glijden in de tweede sector. Dan had je iets te weinig downforce voor dat gedeelte. Maar dit jaar ging alles goed. Toen we voor het eerst de baan op gingen met de auto, voelde het al goed aan. Daarna heb ik ook bijna niets meer veranderd aan de set-up, dat gebeurt niet vaak. Zelfs met die gridstraf wist ik al dat ik de race zou winnen als ik de eerste ronde zonder schade door kon komen. Het was ook best grappig om in Q3 maar één run te doen en in de pitbox te staan terwijl iedereen nog een keer naar buiten ging. Die momenten moeten we echt koesteren, want zulke weekenden beleef je niet vaak in F1.

Je benadrukt sowieso dat dit een jaar is om te koesteren. Sta je daar meer bij stil?

Het is gewoon een heel bijzonder jaar geweest, en ik heb er ook echt van genoten. Het zal niet makkelijk worden om dit nog eens te overtreffen, zowel voor mezelf als voor het team, alhoewel het doel natuurlijk wel is om het ieder jaar weer iets beter te doen. Maar daarom is het juist belangrijk om deze momenten te koesteren en er ook echt van te genieten. Dat is volgens mij wel aardig gelukt. In het team gaat het natuurlijk om performance, maar lachen we ook veel met elkaar. Dat is voor mij ook belangrijk. Dit herhalen wordt niet makkelijk, al is dat natuurlijk ook wel weer een mooie motivatie.

Tot slot: wat zijn jouw verwachtingen voor volgend seizoen? Jullie zitten natuurlijk met die reductie van de windtunneltijd, maar de basis is nog altijd goed. De voorbije maanden zijn er al veel minder updates geïntroduceerd dan Mercedes en nog was je in Abu Dhabi dominant.

Het zal volgend jaar sowieso dichter bij elkaar zitten, denk ik. Dit reglement is nog altijd relatief nieuw en daardoor is er veel ruimte voor doorontwikkeling. Ik denk dat teams de auto's steeds beter begrijpen en het daardoor dichter bij elkaar komt. Abu Dhabi was inderdaad een positief weekend en dat is natuurlijk hoopgevend voor volgend jaar. Maar we weten ook dat we in de winter volop moeten pushen om nog meer performance te vinden. En niet alleen performance, maar ook de banden goed begrijpen. De banden veranderen nogal wat voor 2023, dus laten we zien hoe we daar allemaal mee omgaan.

Ferrari had dit jaar natuurlijk al een snelle auto, maar verwacht je dat Mercedes er ook meteen weer staat aan het begin van 2023?

Ja, absoluut. Ik denk dat ze volgend jaar zeker weer vooraan meedoen.